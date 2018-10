El juicio a Russo y su campaña con Millonarios, en cinco puntos

Miguel Ángel Russo sigue teniendo muchos ahorros en el corazón de los hinchas de Millonarios gracias a la estrella 15, que obtuvo en diciembre de 2017, y a la Superliga que ganó en febrero de este año. Pero los últimos resultados han sembrado dudas sobre el trabajo del argentino: eliminado, en el primer semestre, de la Copa Libertadores y de las fases finales de la Liga. Y ahora, afuera de la Suramericana, en octavos de final; de la Copa Colombia, en semifinales, y en la Liga estaba, antes de comenzar la fecha 14, a seis puntos del octavo cuando faltaban seis jornadas. Hasta ahora, fracaso.

Russo sabe que los ahorros se pueden acabar y, al menos, asume la responsabilidad: “Nunca me gustó estar en un pedestal. Esta es una lucha permanente. Hay momentos buenos y otros malos, pero nunca hay que perder la calma. Tenemos que achicar el margen de error, soy el primero que sabe que todo esto pasa por mí”, declaró Russo en el programa Conexión, de Win Sports.



Lo cierto es que los números del segundo semestre son malos para Millonarios, sobre todo cuando tiene que jugar en El Campín, su gran fortín en la campaña que le dio la estrella 15 y hoy, el peor de muchos puntos débiles. Este es, punto por punto, el juicio a la campaña de Russo en el 2018.

La campaña en casa

Las cifras son escalofriantes: el mismo equipo que duró casi un año sin perder lleva, en 12 partidos, solo dos victorias este semestre: una, frente a Boyacá Chicó, en la Copa Colombia (2-0) y la otra, frente al muy débil General Díaz, de Paraguay, en la Suramericana (4-0). De resto, ocho empates y dos derrotas. Al comienzo, la excusa era que los rivales venían a encerrarse. Pero tampoco ha funcionado frente a los que juegan abiertos, como Once Caldas. “No es normal; el factor es la ansiedad de querer darlo vuelta, y eso nos obliga a cometer errores”, explicó Russo.

Las lesiones

Hoy, seis jugadores de Millonarios son visitantes del departamento médico: dos están hace rato en recuperación, Santiago Montoya y Christian Huérfano. Un poco más cerca en el tiempo, ingresó Jhon Fredy Duque. Y en la última semana entraron a tratamiento Anier Figueroa, Christian Marrugo y, el viernes, Óscar Barreto. Pero no son los únicos: ya pasaron por allí, en su mayoría por problemas musculares, Henry Rojas, Jair Palacios, Felipe Banguero, César Carrillo y Mackalister Silva.



“Este año, por el Mundial, se achicaron las fechas y lo hemos sufrido en la triple competencia. Lo que no nos perdonamos es la Liga porque hemos dado muchas ventajas y hoy lo sufrimos. En el mata mata es otra historia”, declaró Russo en la rueda de prensa tras la eliminación de la Copa Colombia.

Bajo nivel

Russo mantuvo a algunos jugadores pese a que su nivel no era el mejor. Casos concretos: Andrés Cadavid es el único que ha jugado todos los partidos, de principio a fin, en el segundo semestre, pero sin el rendimiento que ayudó a conseguir los dos títulos del argentino. Gabriel Hauche, pedido por el DT, no ha marcado diferencia: solo faltó a un partido y solo ha hecho tres goles.



Otros, como Ayron del Valle, entraron en un bajón del que no han podido salir: de los últimos 13 partidos que jugó, solo anotó en uno. Eso para no hablar de algunos que siempre fueron carta fija para el técnico, así jugaran mal, como Óscar Barreto.

Sin defensa

Al comienzo del semestre, Millonarios ligó una racha de cinco partidos seguidos sin que le convirtieran gol. Pero esa seguridad defensiva se perdió por varios factores. El primero, la aparición de los problemas defensivos coincidió con la ausencia de Duque. Segundo, Russo insistió en jugar con un solo volante de recuperación, y algunas veces, incluso con algún jugador improvisado allí, como Juan Guillermo Domínguez. Intentó resolverlo poniendo a quebrar hacia adelante a uno de los centrales, y el remedio fue peor que la enfermedad.



Excluyendo los dos clásicos de Suramericana con Santa Fe, Millos lleva ocho juegos sin sacar su arco en cero. Y si no fuera por Faríñez, podría ser peor. “Con Once Caldas en Liga o con Equidad, todos los goles fueron nuestros, a favor o en contra”, se sinceró Russo.

No pudo con los tres

Millonarios es el equipo que más partidos ha jugado en el semestre. Hasta el viernes llevaba 23, dos más que Nacional, Junior y Santa Fe y cuatro más que Deportivo Cali y Once Caldas. Todos esos equipos aún mantienen opciones reales de título en al menos dos torneos. Salvo el Cali, que ha utilizado 37 jugadores en el semestre, todos han tenido un plantel más o menos del mismo tamaño: Once Caldas y Junior, 28; Santa Fe, 27, y Nacional y Millos, 25. Luego el tema del manejo de la nómina ha sido similar para todos, pero con mejores resultados para los demás. Millos vive un presente terrible.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc