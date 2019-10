Jugadores entran a consulta para decidir si van a paro

Carlos González, director ejecutivo de Acolfutpro, confirmó que consultarán a los jugadores si harán paro en el fútbol colombiano.

“Lamentamos que la Dimayor y la Federación no se hayan hecho presente en esta reunión. Hemos acordado que el primero de noviembre habrá una reunión con la presencia de ellos, Acolfutpro y el Ministerio del Trabajo”, dijo González, quien estuvo reunido durante cuatro horas. .

Y agregó: “Vamos a comunicarles a los jugadores lo que paso y ellos serán los que tomarán la decisión de ir al paro”.



Esa fueron las principales determinaciones que salieron de la reunión que sostuvieron los directivos de Acolfutpro y el Ministerio del Trabajo, este lunes en Bogotá, y a la que no asistieron los dirigentes de la Dimayor y de la Federación Colombiana de Fútbol.



“Los dirigentes del fútbol se han comprometido para venir a la reunión del próximo primero de noviembre para tocar el tema”, señaló el Viceministro del Trabajo, Carlos Baena.



Dimayor, en las primeras horas de este lunes, dirigió una carta al Ministerio, en la que se excusaba de no ir a la reunión.



"La Dimayor no detenta la calidad de empleador de los futbolistas profesionales afiliados (Acolfutpro), por ello carece de competencia para celebrar acuerdos por dicha asociación por cuenta y/o en representación de los clubes afiliados", dice la misiva.

El viceministro Carlos Alberto @Baena informa a la comunidad en general que la @Dimayor, la @FCF_Oficial y @acolfutpro confirmaron asistencia para una nueva reunión con CETCOIT el 1 de noviembre donde se tendrá como pilar el diálogo social. pic.twitter.com/XX0UWAnHY2 — MinTrabajo (@MintrabajoCol) October 21, 2019

Sin embargo, en la tarde de este lunes la Dimayor, en un mensaje en Twitter, manifestó que no es segura su participación en la supuesta reunión del primero de noviembre.



"Señor Viceministro @baena, en ningún momento el Presidente de la @Dimayor

ha tenido comunicación con usted ni ha confirmado asistencia a esta nueva reunión. La decisión se tomará en Asamblea el 30 y 31 de octubre. #NoEngañeAlPaís", dice el trino.



