Jugadores del Pereira se declaran en paro

Los jugadores del Deportivo Pereira anunciaron que entran en paro debido al incumplimiento por el pago de obligaciones laborales (salarios, convenios y premios) por parte del liquidador Jhon Candamil, vulnerando sus derechos y afectando la subsistencia de sus familias.

"Nosotros los abajo firmantes, en nuestra condición de futbolistas profesionales y miembros de la Asociación e Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, vinculados con la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira (Corpereira) entidad que usted representa, por medio de la presente comunicación queremos manifestarle nuestra inconformidad por los incumplimientos en los pagos de las obligaciones laborales, situación que nos tiene en estado de indefensión y que ponen en riesgo nuestro bienestar como trabajadores y la subsistencia de las familias que dependen de nosotros", dice el comunicado.



Y agrega el documento: "El pasado 5 de noviembre mediante una comunicación estricta le solicitamos nos fueran canceladas las sumas de dinero adeudadas hasta la fecha, teniendo en cuenta las rebajas salariales y los compromisos de pago adquiridos por usted, sin embargo, al día de hoy no obtuvimos respuesta alguna y nuestros compromisos de pago no dan espera".



Debido a lo anterior, "hemos adoptado la determinación que al no realizarse el pago de la toalidad de lo adecuado no entrenaremos a partir de la fecha de esta comunicación y en su lugar no nos presentaremos al sitio de entrenamiento que designe el cuerpo técnico sin realizar ninguna actividad y de continuar esta situación, no participaremos en los partidos programados en la Liga Betplay organizados por la División Mayor del Fútbol Colombiano hasta tanto no sean cancelados los salarios, convenios y premios adeudados a la fecha", se dijo.



