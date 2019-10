Plantón de los jugadores del Cúcuta

Una vez terminó el entrenamiento de este martes, los jugadores del Cúcuta Deportivo expresaron su inconformidad por el incumplimiento de los directivos en la pago de los salarios.

“Yo como capitán del grupo tomo la vocería y hay muchas cosas que necesitamos mejorar, el tema de los salarios es importante porque hay mucha necesidad en el equipo”, dijo Braynner García.



Matías Pérez se unió al reclamo y advirtió que hay malestar en el grupo porque los directivos no cumplieron lo prometido.



“Simplemente es informar el descontento del equipo porque nos dijeron una fecha y no se cobró, luego dijeron que esta semana y no nos han dado razón”, señaló.



Se conoció que el último pago que recibieron los integrantes de la plantilla cucuteña fue en agosto. El presidente, José Augusto Cadena, advirtió que se pondría al día, pero

no dijo cuándo.



Sin embargo, queda en el aire la declaración que entregó Cadena al diario Quiubo de Cúcuta, en la que advirtió que el jugador que se fuera a paro se le cancelará el contrato.



Cúcuta lucha la entrada a los cuadrangulares del fútbol colombiano, pero este problema se presenta en la antesala de un partido clave, este viernes, contra América.



Deportes