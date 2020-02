Jugadores del Cali denuncian irrespeto de Juan Carlos Osorio

El partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, en la quinta jornada de la Liga, estuvo marcado por el buen juego y los errores del árbitro Wander Mosquera (quien pitó un penalti inexistente para el Cali y luego validó un gol de Nacional en fuera de juego). El encuentro terminó 2-2.

Mientras el técnico de Nacional, Juan Carlos Osorio, protestó por la constantes interrupciones del partido, los jugadores del Deportivo Cali ripostaron y se quejaron del comportamiento de Osorio hacia ellos.

Algunos jugadores del Cali le hicieron conocer el casi al presidente del club, Marco Caicedo, de lo que consideran un irrespeto por parte de Osorio en algunos pasajes del encuentro.



“Son circunstancias que suceden dentro del campo que son coyunturales. Al profesor Osorio lo respeto enormemente y a Nacional, una institución de su estatura. Tuve la queja de algunos de mis muchachos y lo hice saber directamente al presidente (de Nacional), pero como un criterio y opinión mía, no creo que tampoco revista para elevarlo a una instancia mayor”, declaró Caicedo al programa ‘La Banda Deportiva', y agregó:

Todos somos seres humanos y de pronto dentro de la calentura no sé qué pasó, pero sí recibí una queja de ellos y tengo que salir a hacerlos respetar a ellos y al Deportivo Cali FACEBOOK

TWITTER

Específicamente sobre lo que le comentaron de lo que realmente ocurrió, señaló: “El ‘profe’ les dio maltrato y tuvo unas palabras que los hizo sentir bajos, los hizo sentir mal, algunos de ellos me dijeron que en toda su historia como futbolistas nunca habían experimentado una situación de esas”.



Caicedo no reveló quienes fueron los jugadores que recibieron el presunto maltrato de parte del técnico de Nacional.



“Prefiero no dar nombres, pero sí recibí quejas de tres o cuatro jugadores, prefiero no llevarlo a un escenario público, simplemente hay que pasar la página, no quiero llevarlo al escrutinio público ni sacarlo de un contexto que debe ser algo entre el Deportivo Cali y la dirigencia de Nacional, allí lo prefiero dejar. Tuve la oportunidad de decírselo a ellos de manera muy respetuosa para que tomaran las cartas en el asunto de manera interna, ni quiero armar un alboroto con esto”.



Sin embargo, Caicedo agregó que el club no enviará ningún documento formal a la Dimayor por este tema.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces