Los mensajes de futbolistas colombianos sobre las protestas en el país

Colombia vive este martes 4 de mayo su séptimo día de paro nacional. En el país se han desarrollado, desde el pasado 28 de abril, masivas manifestaciones de ciudadanos inconformes con medidas del Gobierno Nacional y el manejo de la protesta por parte de la Fuerza Pública.

En medio de las protestas se han presentado hechos vandálicos y también denuncias de abuso policial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el "uso excesivo de la fuerza" en Colombia y la Defensoría del Pueblo entregó el primer informe de 19 personas muertas - incluido un menor de edad - y 89 desaparecidos.



(Le sugerimos: Esto dice Mindefensa sobre ataque a comisión de ONU y abuso policial)



Frente a este panorama que tiene al país en vilo, algunos jugadores se han pronunciado en sus redes sociales pidiendo el cese de la violencia.



Santiago Arias, jugador del Bayer Leverkusen, escribió: "Me duele cada una de las vidas que han muerto. No importa si son policías, del Esmad o civiles. Ya bastantes vidas perdimos en medio de esta pandemia. #NoMásMasacres".

Falcao García también se sumó a estos mensajes y en su cuenta de Twitter trinó un hilo con este mensaje: "Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica. Expreso mi preocupación y conmoción por los hechos que han venido sucediendo durante la última semana, mi solidaridad con los que han perdido la vida, los heridos y sus familias".

Facebook Twitter Linkedin

Falcao García, delantero colombiano del Galatasaray. Foto: AFP

Además, pidió que se construyan puentes entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales. "Clamo para que se escuche a la gente en sus peticiones", agregó.



Finalmente hizo un llamado a la reflexión para poder debatir "ideas sin violencia, sin muertos, sin destrucción del que piensa diferente".



"Hago un llamado a la comunidad internacional para que observe la delicada situación social, política y de salud pública en mi país. Finalmente oro y pido a todos los creyentes a que se unan en oración por Colombia por justicia, entendimiento, sabiduría, misericordia y templanza para que sepamos que hacer en estos delicados momentos. Mi corazón con toda Colombia", finalizó.

(Le sugerimos: Protestas de este martes: bloqueos en 13 puntos de Cundinamarca)

Entre otros jugadores que también se pronunciaron está Juan Fernando Quintero, quien escribió un extenso mensaje:



"Quisiera expresar muchas sensaciones que tengo...Quisiera explicar muchas emociones, pero me duele mi tierra tanto como a todos!!. Siento que no puedo callar por tantas imágenes que he visto, no soy político soy solo un simple colombiano que quiere lo mejor para mi país, todo comienza por la paz, por el respeto, la comprensión y por el derecho que tenemos todos a expresarnos .



Tengo fe que todo va mejorar para bien... y lo digo porque mi familia lo está viviendo en carne propia y me duele no poder estar con ellos y sobre todo por no poder estar ayudando a las personas que hoy son afectadas con muchas decisiones que se toman... (nada personal con nadie).. pero también sé que la violencia no nos lleva a ningún rumbo, solo al dolor y a crear un embudo de tristeza lleno de lágrimas y arrepentimiento...espero que todos los colombianos seamos escuchados, así esté en el otro lado del mundo encerrado y viendo noticias y sufriendo desde un teléfono... no importa los personajes... IMPORTAN MÁS LAS PERSONAS ... que una decisión PERSONAL no afecte a miles ... CONSTRUYAMOS SEÑORES NO DESTRUYAMOS !! Diálogo, comprensión, cese a la violencia y mucho AMOR !! TE AMO COLOMBIA".

(Además: Así fue el ataque de policías a comisión humanitaria en Cali)

Jeison Murillo, jugador del Celta de Vigo, compartió a través de su cuenta de Instagram: "Basta ya. S.O.S Colombia. Dios bendiga mi patria".



Juan Guillermo Cuadrado, por su parte, publicó una historia en su instagram con este texto: "Orar es el mejor arma que tenemos. Todos juntos en oración para que cada vez el amor de dios pueda estar en cada corazón colombiano".



Luis Fernando Muriel publicó una imagen del paro nacional con las etiquetas #sos, #UnidosPorUnPais y #FuerzaColombia.



El delantero del Atalanta italiano, Duván Zapata, con una imagen de un brazo plasmando la imagen de la bandera de Colombia, les envío un mensaje a los colombianos: "Fuerza mi patria! Paz y amor. Con ustedes siempre".

(Para seguir leyendo: ¿Quiénes están detrás del acoso criminal a Cali?)