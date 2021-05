Atención: futbolistas de Cali y Tolima anuncian decisión trascendental

Los futbolistas del Deportivo Cali y el Deportes Tolima ratificaron este viernes su posición de no jugar el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga, hasta que no haya normalidad en la situación actual que vive el país.

(Le puede interesar: La reflexión del DT del América por los gases en Barranquilla)



En un comunicado conjunto, los jugadores manifestaron que, tal como lo anunciaron los capitanes de todos los equipos el jueves, no están dispuestos a jugar en estos momentos.



Los jugadores manifestaron que fueron notificados de que el partido se jugaría este sábado 15 de mayo en Envigado, a las 3:30 p. m. pero anunciaron que no lo harán.



"Consideramos que no es pertinente realizar este partido y reiteramos nuestro deseo d que se suspendan todos los partidos en Colombia hasta tanto no sea superada la situación por la cual estamos atravesando", dice parte del comunicado.

Los futbolistas, de manera formal, solicitan el aplazamiento de este partido y anuncian que no se presentarán a jugar si la petición no es aceptada.

DEPORTES

