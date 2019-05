¿Penalti contra Nacional y Cali? Las polémicas de la segunda fecha

La segunda fecha de los cuadrangulares semifinales no se alejó de los polémicos fallos arbitrales, que levantaron de nuevo la discusión. En esta ocasión, dos penaltis, uno contra del Deportivo Cali y otro en contra de Atlético Nacional, fueron las jugadas discutidas.

En la derrota del equipo ‘Verdolaga’ 1-2 contra el Deportes Tolima, la discusión estuvo en la jugada que sucedió al minuto 21 del primer tiempo. Un remate de Juan Guillermo Arboleda impactó la mano de Alexis Henríquez y, aunque el balón si pega en el brazo del defensor de Nacional, a primera vista no se ve intención de su parte.



Incluso, el capitán verdolaga tira sus brazos hacia atrás e inclina su pecho hacia adelante para que la pelota le pegue en el pecho, con la mala fortuna que se termina dando la mano dentro del área. ¿Fue o no fue penal? Juzguen ustedes…

La pelota si pega en el brazo de Henriquez. Los tiene atrás e inclina el cuerpo buscando rechazar de pecho, eso sí, con la muy mala suerte de que le impacta es en el brazo. Me parece que el línea también tiene su buena cuota en la decisión. @velezfutbol @FarydMondragon pic.twitter.com/ewTz5UV0qr — 🖥 El VAR CENTRAL (@ElVarCentral) 17 de mayo de 2019

Durante la victoria del Junior 1-2 frente al Deportivo Cali, el marcador se abrió con un gol desde los doce pasos de Luis Narváez. El árbitro del encuentro Wilmar Roldán sancionó una pena máxima por una falta que Carlos Rodríguez le cometió a Freddy Hinestroza, al borde del área de 16.50 mts.



Aunque en la imagen no se puede divisar con claridad si la infracción fue o no adentro del área, se puede decir que no fue penalti por una mínima distancia. Sin embargo, por lo complicada de la jugada, al juez del encuentro le quedó difícil darse cuenta de este mínimo, pero importante, detalle. Esta fue la secuencia de la acción.

¿AFUERA O ADENTRO? Roldán sancionó esto como penal para Junior. Si es falta, pero creo que es afuera por cuestión de milímetros nada más!!! La vi varias veces y siento que la zancadilla se produce afuera. Jugada muy cerrada para el ojo humano. Con VAR creo hubiese sido distinto. pic.twitter.com/QoqohTDud8 — 🖥 El VAR CENTRAL (@ElVarCentral) 17 de mayo de 2019

