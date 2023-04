El mundo del fútbol colombiano se sacudió con la captura, en la noche del domingo, de tres jugadores de las divisiones menores del Once Caldas, señalados por una supuesta extorsión a una estudiante de nacionalidad española.

Los futbolistas le exigieron a la estudiante la suma de 500 mil pesos para devolverle un iPhone que le habían robado días atrás.



El club confirmó que los tres jugadores pertenecen a la institución. "La Policía Nacional hizo captura de tres jugadores juveniles pertenecientes a las divisiones inferiores de nuestro club por la presunta comisión de un hecho delictivo", confirmó en un comunicado.



"El Club es respetuoso de la ley y de los derechos de los juveniles como personas presuntamente incursas en un delito, motivo por el cual acataremos y estaremos atentos a las decisiones de la Administración de Justicia con la que colaboraremos en lo que sea necesario" agregó el Once Caldas en un documento.

Así sigue el proceso contra los tres futbolistas



Este martes, una juez de la República dejó en libertad a los tres futbolistas, Esteban García Jiménez, Santiago Mera Orejuela y Debinson Fernando Mateus Luengas. Horas antes, los deportistas no aceptaron los cargos.



Por ahora, los tres jugadores tienen medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad. Seguirán vinculados al proceso y por ahora no podrán salir del país. Además, deberán presentarse cada mes al juzgado.



Noticia en desarrollo.



