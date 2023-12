Juanito Moreno, descorazonado tras su salida de Millonarios: su triste adiós

Juan Moreno acabó su vínculo con Millonarios. El arquero se hizo en las categorías menores del club bogotano; fue campeón juvenil y ascendido por Alberto Gamero al equipo profesional; fue campeón de Copa y Liga BetPlay; y ahora terminó su relación con el embajador, pues no renovaron su contrato.

Moreno aseguró este viernes que “el vínculo terminó de la mejor manera de ambas partes. Me voy con el corazón roto porque es el club que siempre he querido, por el cariño que la gente me tiene pero muy agradecido con todos los que hacen parte de la institución. Ahora emocionado por lo que e viene, contento porque es tiempo de nuevos aires y Millonarios tiene sus arqueros, proyectos para 2024 y les deseo lo mejor siempre, que lleguen lejos en la Libertadores”, dijo en el VBar de Caracol Radio.



Sobre su futuro, Moreno comentó: “Jugué más de 53 partidos en Millonarios y eso no es fácil por mi edad. Vaya donde vaya la continuidad es lo más importante, es lo que necesito para consolidarme. Jugar va a ser fundamental”.



También fue consultado sobre el motivo real de su salida y si tuvo que ver el gol que le hizo Nacional en el que él quedó comprometido. “Todo fueron especulaciones, nosotros desde hace mucho antes de ese partido contra Nacional, habíamos tenido la posibilidad de hablar con el profesor, con las directivas y lo mejor para nosotros era eso. Algunos medios lo habrán tomado como que ‘no lo renovaron por el gol que le hicieron ante Nacional’, pero no fue nada de eso, al contrario, seguramente muchos lo habrán tomado así. Con los directivos terminamos muy bien y la idea es siempre dejar las puertas abiertas. El fútbol y la vida dan muchas vueltas y ojalá se dé en un futuro la posibilidad de volver, ya un arquero más maduro”.



Ante la posibilidad de jugar en Santa Fe, el rival de patio, dijo: “Todas las opciones que he tenido han sido por fuera. Yo tengo un cariño muy grande de la gente de Bogotá en general, llevo más de 10 años acá, me recibieron bien, mis hijas nacieron acá”.



