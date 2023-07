Pinto, Autuori y Quintero: tres vinieron, tres se fueron (Meluk le cuenta)

Primero: lo que pasa en el Deportivo Cali es como para hacer otra temporada de ‘Juego de tronos’: la lucha por el poder y la plata que no hay –¿o que hay...?– , entre las casas directivas. Cuentan las fuentes, y hay hechos cumplidos, que hay traiciones, ataques, contraataques, maniobras escondidas y hasta amenazas: mientras uno habla con las barras bravas y el otro las está buscando... Espantoso.

Cali contrata al ‘Chino’ Sandoval, con expediente abierto y conocido de parrandero mayor, y el técnico Jorge Luis Pinto renuncia como lo anunció: “Si Sandoval entra por la puerta de norte, yo me voy por la de sur”, y dicho y hecho. El ‘Chino’ Sandoval fue ofrecido a Santa Fe cuando estaba escondido en un hotel, en Cali, por uno de los directivos del equipo, para hacerse los exámenes médicos.

El Cali, con un déficit del orden de los 90.000 millones de pesos, más que arriesgarse a irse a la B (que sería un daño colateral), está expuesto a desaparecer. Así de claro.



Y el ‘Chino’ Sandoval resultó ser la excusa perfecta para que los directivos salieran de Pinto, quien, acorralado en su autoridad papal y policial, pues renunció para, de paso, también librarse de ese caos. Como no lo botaron, pues eso implica no asumir unos costos.

Llegue el que llegue, a la larga es lo de menos. Lo del Cali, desde hace tiempo, es escupir fuego, amenazarse y mostrar los colmillos entre intrigas. Está a punto de quemarse en su infierno de vanidades e intereses, como en ‘Juego de tronos’.

El caso de Paulo Autuori en Nacional

Segundo: la renuncia de Paulo Autuori de la dirección técnica de Nacional también está rodeada de misterios y es un golpe directo a la mandíbula de los directivos de Nacional, que apostaron por él a pesar de haber perdido la finalísima de la historia contra Millonarios, y tras haber despedido antes a Alejandro Restrepo (que luego salió campeón con el modestísimo Pereira al que, además, ya clasificó a octavos de final de la Libertadores), y a Hernán Darío Herrera, quien no obstante haber sido campeón fue contestatario y pidió, en su tono montañero, mejor trato y reconocimiento pleno, no solo salarial.



Autuori se fue de descanso tras perder con Millonarios y a la semana volvió para irse del todo al Coritiba de Brasil, cuando los directivos se jugaban enteros su proyecto con él. Se ha dicho de todo: que Autuori no soportó la desautorización de los jugadores en los cambios de la finalísima que perdió contra Millonarios, que había pedido la cabeza de Dorlan, Candelo, Jarlan, Jéfferson Duque y Yéiler Góez...

También se habla de amenazas y bajezas en su contra, en un semestre difícil con las barras bravas.

“La gente tiene que bajarle ‘tres’ a sus actitudes criminales. Yo voy a seguir. Benjamín (Romero, vicepresidente ejecutivo) va a seguir: es un profesional, independiente del equipo del que sea hincha. No nos vamos a dejar amedrentar de la gaminería con camiseta”, dijo Mauricio Navarro, presidente de Nacional, el sábado, en la transmisión de TV antes del partido que perdieron contra Millos, esta vez –y otra vez– en Miami.



El caso de Juan Fernando Quintero



Tercero: Juan Fernando Quintero llegó al Junior como la contratación del año y se fue en el oso del año. Jugó muy poquito y cuando lo hizo... ¡jugó muy poquito! Además,fue la lora con su lesión y viaje con la Selección Colombia.



Los dueños del Junior, que son los primeros hinchas del Junior, querían que se quedara, pero Quintero, que desea tener un contrato millonarios más largo, pues no aceptó ser suplente en Colombia, como lo pensó su DT, el ‘Bolillo’ Gómez.

Simple: si el ‘Chino’ Sandoval fue la excusa perfecta en el Cali para salir de Pinto, pues Quintero fue su propia excusa para irse de Junior...



