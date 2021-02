Arquero de Alianza intenta levantarse: 'El error es mío, lo asumo'

Alianza Petrolera dio la gran sorpresa este lunes en el cierre de la octava jornada de la Liga, al empatar 1-1 en el estadio de Palmaseca al Deportivo Cali, que solo en el último minuto de la adición logró salvar un punto, en un error del arquero Juan Serrano, que ahora intenta levantar el ánimo luego de ese fallo.

Este martes, ya con cabeza fría, el joven portero dio declaraciones sobre la noche de pesadilla que vivió, con ese gol de último instante.



"Era un balón fácil sin presión, me relaje ahí, el balón viene alto, se me resbala y se mete, intento sacarla y vuelvo y la meto con el pie, ni sé cómo explicarlo, nos costó dos puntos, era nuestra primera victoria, es difícil para mí cometer este error", dijo el portero en declaraciones al programa 'BVbar' de Caracol Radio.



"La luz del estadio si me encandiló un poco, pero igual intento coger y se me resbala, me pega en la cabeza, pero no es excusa para decir que fue por eso. El error lo asumo, fue mío. Hay que seguir adelante", agregó.



Serrano es hombre de la casa: nació en Barrancabermeja el 8 de enero de 1999 y toda su carrera la ha hecho en el club de su ciudad natal. Debutó en el primer equipo el 27 de febrero de 2019, en el empate 1-1 contra Jaguares, por decisión del técnico de Alianza en ese momento, César Torres.

"He recibido el apoyo de varios colegas, de Sebastián Viera, Marmolejo, Bonillo, Farid Mondragón, mis compañeros, me he sentido respaldado y eso me tiene tranquilo... He vivido momentos duros, soy una persona de fe, creyente, y pienso que esta es una enseñanza que me deja el fútbol, que hay que seguir, como lo dijo Farid, me pasó en un partido así y no en un mundial o una Copa Libertadores".



Finalmente, reflexionó: "Tengo 22 años, me pasa esto a corta edad, aprendo a estar concentrado hasta que el juez pite no se acaba. Mi sueño es estar en Europa representar a mi país".





