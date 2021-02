Arquero de Alianza Petrolera, con todo el respaldo del DT Gutiérrez

Wilson Gutiérrez, técnico de Alianza Petrolera, salió públicamente a respaldar a su arquero, Juan Sebastián Serrano, quien cometió un error en el último minuto del partido que le costó a su equipo ceder dos puntos frente al Deportivo Cali (1-1).

Serrano salió a cortar un centro de Darwin Andrade, con la mala fortuna de que no pudo agarrar la pelota y la acabó metiendo en su propio arco.



(Lea también: ¿Vuelve José Augusto Cadena al fútbol local? Este sería su nuevo club)



“Hay que llenarlo de confianza. Había sido un jugador importante, muy seguro en todas las pelotas aéreas, nos da mucha tranquilidad. Somos humanos: si se equivocan arqueros de la liga inglesa, errores muy parecidos, pues Juan es oun arquero joven, tiene 22 años. Hay que respaldarlo, apoyarlo”, dijo Gutiérrez.



Alianza Petrolera lleva 20 partidos sin ganar en la Liga, su peor racha en primera división, pero Gutiérrez resaltó los progresos de su equipo.



“Me voy tranquilo. Fue un equipo ordenado, serio, seguro; un equipo que a pesar de estuvimos aguantando un poco. Cali no tuvo la claridad de otros partidos, nos llenaron de centros, pero no generaron una gran opción. Me voy triste por la última jugada: desafortunadamente le pasa a Juan, es un muchacho joven, comete errores como les pasa a todos: no solo él pierde, sino nosotros también”, puntualizó.



(En otras noticias: Selección Colombia de baloncesto consiguió un triunfo histórico)



Gutiérrez le expresó su respaldo a Serrano, que salió llorando de la cancha, apenas llegaron al vestuario.



“Lo primero que le dijimos en el camerino es que no es ni el primero ni el último gol que le van a hacer así. Hay que aprender de los errores y levantar la cabeza, porque él hizo un gran partido a pesar del error. Hay que respaldarlo y seguir, no solo por el partido de hoy (lunes), creo que venimos mejorando. Tenemos que salir a jugar todos los partidos de la misma manera y por fin ganar, que hace mucho tiempo no lo hacemos”, concluyó.



