Juan Guillermo Cuadrado ha sido uno de los jugadores más queridos de la Selección Colombia. Sus bailes y curiosas celebraciones de gol han sido imitadas por varios internautas en las redes sociales, más si estas son coreografiadas por el también futbolista Yerry Mina.



Los dos jugadores son muy amigos y constantemente comparten fotografías juntos, tanto así que, su unión parece haber sobrepasado las canchas y asentarse en un proyecto en común.

Por medio de sus historias de Instagram, Mina y Cuadrado revelaron fotos de lo que será un nuevo centro comercial que están construyendo en Guatapé, Antioquia.



Una de las imágenes muestra a un grupo de trabajadores de la obra que posan alrededor de los futbolistas, mientras que otra devela el nombre de la gran construcción: Guatapé Plaza. “Visitando nuestro proyecto, gracias a Dios”, escribió el jugador de Juventus.

Estos serían los planos de cómo quedaría el centro comercial. Foto: Instagram: @cuadrado

Pero eso no fue todo. En la siguiente publicación Cuadrado subió una foto que mostraba un plano de lo que sería Guatapé Plaza una vez se haya terminado. Yerri Mina, por su parte, afirmó que estaba “emocionado con este excelente proyecto” y que Guatapé era un “paraíso” de Colombia.



Por el momento, se desconoce la fecha en la que se pretende finalizar el centro comercial.

El futuro de Cuadrado

En una rueda de prensa que ofreció el atleta este 10 de junio, confirmó que no se va a retirar de la Selección Colombia aún. “Hasta que Dios me dé la oportunidad de poder aportar, voy a dar el 100 % para ser tenido en cuenta”, dijo el número ‘11’.



Además, se refirió a su paso por el Juventus, del que se rumoraba que había sido despedido. De acuerdo con él, todavía tiene un año más de contrato y, aunque esta temporada no fue la mejor, cree que puede mejorar en la siguiente.

Cuadrado, figura en Juventus. Foto: EFE

“No fue un año muy bueno con la ‘Juve’, pero estoy agradecido. Después de pelear tantos años el título, los últimos no hemos ganado y eso es motivo para agradecer”, concluyó.

