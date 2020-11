'Quiero seguir aprendiendo, me gusta la posición de lateral': Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado ha sorprendido en los últimos tiempos jugando como lateral en Juventus. Pero además, el fin de semana pasado portó la cinta de capitán. A los 32 años, Cuadrado se mantiene en alto nivel y está listo para actuar de nuevo con la Selección Colombia.

Con la lesión de Santiago Arias, que estará al menos seis meses por fuera de las canchas, y la incertidumbre sobre Stefan Medina, quien, aunque ya hace trabajos de campo, aún no reaparece con Monterrey, Cuadrado está dispuesto a dar una mano en la posición de lateral derecho.



“Siempre estoy dispuesto a dar el 100 por ciento en la posición en que me toque jugar. Los técnicos conocen mis capacidades, ellos pueden ver dónde puedo desempeñarme mejor, dependiendo de los rivales, en la posición que creen que puedo dar lo mejor para el equipo”, dijo Cuadrado, en una charla organizada por Jeep.



Cuadrado dijo que le gusta actuar en esa posición, que ocupó en sus primeros partidos tanto con el Medellín como en la Selección.



“Me siento cómodo jugando ahora en la posición que estoy jugando prácticamente de lateral. Conozco la banda porque jugué como extremo casi toda mi vida, puedo tener esa facilidad de jugar por las bandas y ahora que estoy un poco más atrasado he aprendido la tarea de un defensor que es marcar bien, estar concentrado, no dejar que te ganen, y he aprendido y quiero seguir aprendiendo, es una posición que me gusta”, expresó.



El nacido en Necoclí considera que, de base, no habría diferencias en jugar como lateral en Juventus o en la Selección. “Creo que es prácticamente lo mismo; simplemente, con una idea de juego diferente a la que tiene el profe Queiroz, pero como lateral hay que estar concentrado en la parte defensiva. Si al profe le gusta atacar, es darle salida al equipo por esa banda, centrar bien, buscar a jugadores que son altos y que saben atacar esos centros”.



Cuadrado habló del aporte de Queiroz a la Selección: “Desde que llegó el profe vino con una idea muy clara. Le ha aportado muchísimo a la selección, pero además tiene un corazón como de padre, cuando te va a hablar eso me gusta mucho, tiene esa relación con los jugadores que es muy importante en un técnico”.



Finalmente, se refirió al significado de portar la banda de capitán en la Juve: “Realmente es un motivo de orgullo, cuando te dan la cinta de capitán es porque eres un referente, un buen líder, tienes que transmitir buenos principios, buenos valores, y llevar a ese equipo en la dirección adecuada para cumplir los objetivos”.



