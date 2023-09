El arranque de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 fue positivo para la Selección Colombia, pero los enfrentamientos dejaron algunas noticias desfavorables, principalmente las lesiones de Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado.



En el primer tiempo del enfrentamiento contra Chile, Yerry Mina tuvo que abandonar el campo debido a un dolor en el muslo de su pierna izquierda. Por otra parte, Juan Guillermo Cuadrado no pudo participar en el segundo partido en Santiago debido a una molestia que surgió después del enfrentamiento con Venezuela.



Cuadrado se sometió a exámenes médicos de regreso a Italia, los cuales revelaron que tiene una tendinitis, que no parece ser grave, pero requiere precaución. Es por esta razón que el futbolista no estuviera presente en el 'Derby della Madonnina' del pasado fin de semana contra el Milan, ni en la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League frente al Real Sociedad.



Partido Colombia-Venezuela el 7 de septiembre de 2023 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia venció 1 a 0 al país vecino con gol de Santos Borré en el comienzo del segundo tiempo. Foto: Vanexa Romero/ETCE

Esta situación plantea interrogantes sobre la disponibilidad de Cuadrado para las próximas eliminatorias de octubre, en las que la Selección Colombia enfrentará a Uruguay y Ecuador el 12 y 17 de ese mes, respectivamente.



Se conoce que no se ha establecido una fecha estimada para el regreso de Cuadrado a la cancha, pero se espera que pueda participar en el partido que el Inter de Milán jugará el miércoles 27 de septiembre contra Sassuolo.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL