Juan Fernando Quintero prendió la mecha. Su llega al Junior de Barranquilla fue como una novela, que tuvo final feliz.



Entre si y no, así estuvo la llegada del volante a Colombia. Incluso, con el manejo en redes sociales, todo apuntaba a la caída del fichaje. Quintero habló con el programa Saque Largo, de Win Sports, acerca de su regreso al país.



“Realmente no soy una persona que actúa con hipocresía, sincera. Cuando puse el anuncio de que todo estaba cerrado, fue real. En la mañana surgió otra mañana y en eso nos basamos, no fue nada diferente a lo que se vivió”, dijo.

¿Pelea?



Quintero se refirió al comentario salido de tono del periodista Samuel Vargas, en esos días en los que se habló de su contrato.



“Un compañero tuyo me trató de irrespetuoso, que no jugara con la gente. Acá lo último que uno debe hacer es eso. Cambiaron muchas cosas en la negociación. Soy muy transparente y me gusta que sean así conmigo, ahí se dilató todo. No quiere decir que Junior no dijera lo que era, todos tienen sus intereses. Son cosas que pasan y es fácil apuntarle al jugador”, afirmó.

Quintero, en partido del junior. Foto: ALFONSO SUÁREZ/AGENCIA KRONOS



Y agregó: “Con todo el respeto, el nombre generó eso y es fácil apuntarnos. Hay que saber lo que pasa, lo digo porque mucha gente salió a matarme. No puedo controlar eso, pero sería bueno que se empaparan de argumentos y presentarlos”.



Quintero señaló que para él es motivante regresar al país, jugar el torneo colombiano y explicó lo que sucedió.



"Motivación de regresar al fútbol colombiano: la verdad en el momento que vengo a Barranquilla, estaba cerrando algo en Brasil, se habló mucho y fue lo más claro. Cuando vengo acá, veo lo que pasa en redes y no soy mucho de verlas. Tengo un equipo de trabajo para que me lleguen las noticias y demás. Cuando vi ese cariño, me conmoví un poco, mi familia e hija igual”, sentenció.

🔥"El equipo se está acoplando, entiendo la exigencia de la afición" @juanferquinte10, jugador de Junior. #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/3VPrMt4pRW — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) February 7, 2023





