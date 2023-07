Juan Fernando Quintero fue presentado con mucha ilusión en un Junior que pensaba en grande: quería pelear la Copa Sudamericana y el título de Liga 2023-I.

Sin embargo, tanto Quintero como el equipo tuvieron un semestre decepcionante: Junior no pasó de la primera ronda del torneo continental, eliminado por el Tolima, y en la Liga quedó afuera de los cuadrangulares semifinales.

El mediocampista tuvo un semestre para el olvido: apenas estuvo en siete partidos, solo marcó un gol y una lesión lo sacó del equipo desde marzo de este año. No jugó ni un minuto desde que Hernán Darío Gómez asumió la dirección técnica.



Quintero se fue del Junior intempestivamente. Este sábado se despidió con un mensaje que no aclaró las causas de su salida. La principal versión, según el máximo accionista del club, Fuad Char, era que el jugador no estaba conforme con el manejo del DT.

Contundente Fuad Char

Quintero se molestó por no ser titular

¿La ida de Quintero también sería por temas económicos?



El periodista Carlos Antonio Vélez escribió un hilo en su cuenta de Twitter explicando la situación de Quintero. En el primer trino, ratificó que existían diferencias entre el jugador y ‘Bolillo’.



“Serio distanciamiento con el DT. No comparte su manera de jugar, su estilo, su manejo y su trato. Quiere ganar títulos y cree que en Junior no lo logrará con la idea de juego actual. Se consideró relegado y maltratado”, escribió Vélez.

Quintero, en partido del junior. Foto: ALFONSO SUÁREZ/AGENCIA KRONOS



Vélez también contó la versión de los directivos del club, en la que el componente económico terminó siendo una de las claves de la salida de Quintero.



“Quintero quería que le compraran el pase por 1.5 millones de dólares. Renovación de contrato, que al precio actual, serían unos 4.5M más por tres años. En 6 meses jugo 7 partidos (mucho tiempo lesionado), lo que suponía un costo por juego de más o menos 450 millones de pesos. Se hizo el esfuerzo pero no se podía seguir con esos costos. No hay bolsillo que aguante. En el fútbol colombiano son cifras inmanejables (valores aproximados y al cambio de hoy)”, comentó Vélez.



El comunicador lanzó su propia conclusión del escándalo que golpea a Barranquilla, señalando que Junior no quiso “hacer ese inútil y costoso esfuerzo” económico, y por eso la salida fácil fue culpar a Hernán Darío Gómez.



Luego criticó a Quintero, y “a los ‘10’ del pasado”: “Lo cierto es que desde hace rato la exigencia del fútbol actual en intensidad y respuesta física le está pasando factura a los ‘10’ del pasado. Por eso ya no salen, y los que hay no juegan o no encuentran equipos top. ¡Verdad demostrada!”.



Con Futbolred

