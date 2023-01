La contratación de Juan Fernando Quintero para el Junior de Barranquilla generó una enorme alegría para los hinchas tiburones, pero también muchas críticas por la forma en que se dio la negociación, que se concretó este viernes.

El jugador está a la espera de los exámenes médicos para concretar su llegada a Barranquilla y el domingo sería presentado a la hinchada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.



Quintero arregló con Junior luego de una semana de negociaciones y de ceder en sus pretensiones económicas. En redes sociales se habló de que el exjugador de River Plate tenía ofertas, entre otros clubes, de Flamengo e Internacional, de Brasil, y del Columbus Crew, de Estados Unidos.



El jueves, Quintero anunció en sus redes sociales que no había llegado a un acuerdo con el Junior y de inmediato los hinchas reaccionaron esperando una segunda oportunidad.



Finalmente, el delantero Carlos Bacca fue quien anunció la llegada de Quintero al Junior, primero con un trino y luego, con una transmisión en vivo en Instagram en la que participó el antioqueño.

El fuerte cruce entre Juanfer Quintero y Carlos Antonio Vélez



El periodista Carlos Antonio Vélez criticó duramente la actitud de Quintero en la negociación con el Junior. Antes del mensaje en el que, inicialmente, dijo que no había arreglado, el jugador envió varios mensajes coqueteando con el equipo barranquillero.



"Pusieron a Junior de por medio para apretar un negocio con Flamengo, que no mordió el anzuelo y a punto estuvo de quedarse en el limbo. JFQ..un consejo..hable con su representante porque le afectó la imagen y casi lo deja en 0", escribió Vélez.

Ahora la historia es otra. Que no,q sí,q caro q no importa.Pusieron a Junior de x medio para apretar un negocio con Flamengo,q no mordió el anzuelo y a punto estuvo de quedarse en el limbo. JFQ..un consejo..hable con su representante x q le afectó la imagen y casi lo deja en 0. https://t.co/7gNZn89GCm — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 13, 2023 placehol

Quintero, quien también tuvo un fuerte cruce de mensajes con el periodista Samuel Vargas, le respondió a Vélez: "Doctor, nadie me ha dañado la imagen…. ¿El anzuelo es el dinero? No importa, ya fui por el … lo importante es que voy a estar en mi PAÍS Y el amor no se compra", escribió.

Doctor nadie me ha dañado la imaginen …. El anzuelo es el dinero ? No importa ya fui por el … lo importante es que voy a estar en mi PAÍS Y el amor no se compra ❤️ por eso fue !! Un abrazo bendiciones https://t.co/bpzZSv1yhE — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) January 13, 2023

vélez no se quedó callado y le replicó a Quintero. "Perfecto JuanFer, pero sabe qué hubiera sido lindo? Que ante la oferta de Junior Ud le hubiera dicho SI de una vez sin esperar que podía pasar afuera. Si no era por dinero, que está en todo su derecho el buscarlo, no había por qué esperar a que le dijeran NO allá. Igual bienvenido y suerte!".

Perfecto JuanFer, pero sabe q hubiera sido lindo? q ante la oferta de Junior Ud le hubiera dicho SI de una vez sin esperar q podía pasar afuera. Si no era por dinero, q esta en todo su el derecho el buscarlo, no había x q esperar a q le dijeran NO allá. Igual bienvenido y suerte! https://t.co/yniCPALyOL — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 13, 2023

DEPORTES

Más noticias de Deportes