La fiesta que vive Barranquilla por la llegada al Junior del mediocampista Juan Fernando Quintero tuvo un nuevo capítulo este domingo, cuando el jugador fue presentado a la hinchada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Quintero firmó inicialmente por un año, aunque la idea de los directivos es que se quede mucho tiempo en el club.



"Decir qué vamos a ganar es un signo de pregunta, pero con el trabajo a diario, la mentalidad, los jóvenes y la jerarquía vamos a tratar de dar todo. si uno deja el vaso vacío queda en paz. Este proceso es bonito porque lo vamos a empezar. Vamos a apuntar a todo, que lo que vayamos a jugar lo ganemos y a conseguir títulos. De mi parte, esperen siempre ese respeto. Vamos a tratar de llevar los mensajes del profesor al campo", declaró Quintero a la prensa.

La razón que retrasa el debut de Juan Fernando Quintero



Sin embargo, el debut en la Liga con el Junior se va a demorar más de lo previsto. Y no tiene que ver con el tema físico, una preocupación que algunos le expresaron a Quintero en el acto de presentación.



"Eso es un mito. Un partido se resuelve en dos segundos, no son 90 minutos haciendo goles. En el caso mío siempre me preparo bien, lo del físico es un mito. Estoy feliz, donde quiero estar. No soy yo solo, somos muchos, y en algún momento del partido y voy a decidir, también lo puede hacer otro. Mi estado físico, sabemos de la experiencia del doctor (Javier Fernández), lo manejó como era. Vengo bien de Argentina, saben el entrenador que tenía, no tengo nada más que decir", declaró el jugador.



Quintero tiene una sanción pendiente por cumplir, que trae del fútbol argentino. El pasado 16 de octubre, el entonces jugador de River Plate tuvo un incidente con el árbitro Fernando Echenique, en el tiempo de reposición del partido que su equipo perdió 1-2 con Rosario Central.



El colombiano se molestó por un supuesto manotazo del juez en su cara y terminó empujándolo. Echenique, de inmediato, le mostró la tarjeta roja y Quintero se quedó un buen rato protestando.

Juan Fernando Quintero, expulsado por empujar al árbitro en el partido que perdió 1-2 River Plate ante Rosario Central, fue suspendido 3 fechas.

¿La sacó barata?

Miren el video @ESPNDeportes pic.twitter.com/szFZO4j89r — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) October 21, 2022

La sanción para Quintero fue menos de lo que algunos esperaban. Fue sancionado con tres partidos de suspensión, de los cuales, solamente ha pagado uno: fue el 23 de octubre, contra Racing. Desde entonces, River no ha jugado ningún partido oficial.



Las fechas de suspensión deben pagarse igual en caso de que el jugador cambie de país, por lo cual Quintero está debiendo dos partidos, lo cual lo saca de las dos primeras fechas de la Liga 2023-I.

DEBE PAGAR LAS FECHAS

Juan Fernando Quintero fue recibido en Barranquilla, pero el jugador 'paisa' tendrá que pagar las fechas de sanción que debe para poder jugar, por la agresión al árbitro Fernando Echenique. Jaider Velez del Junior que actuará en el Sub- 20 "no lo habilita" pic.twitter.com/RaebTT2sVq — joseborda (@joseborda1) January 16, 2023



En la primera jornada, Junior visitará a Águilas Doradas en Rionegro, y en la segunda, recibirá al Medellín en Barranquilla. Esos serían los partidos que se pierde Quintero de entrada.



Así las cosas, el debut de Quintero se daría en la tercera fecha, el 5 de febrero, cuando Junior visite al Atlético Bucaramanga, en el estadio Alfonso López.



