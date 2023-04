El tema de Juan Fernando Quintero, su lesión con la Selección Colombia que ha perjudicado al Junior vuelve a ser noticia en el país.

Quintero está sin jugar hace un mes, no pudo jugar un partido importante del Junior contra Santa Fe, y así se fue a la Selección para la fecha Fifa de marzo, sin poder jugar contra Corea del Sur y Japón.



En principio se habló de una fractura, pero el ‘10’ tuvo una lesión más grave de lo que se esperaba y no ha podido reaparecer con el equipo barranquillero.



No juega desde el pasado 12 de marzo, cuando hizo gol en la derrota de Junior 1-2 con Envigado por la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2023.

Mea culpa

Luis Javier Fernández, médico del elenco barranquillero, está en el ojo del huracán y ha recibido fuertes críticas, pues como jefe del departamento médico del Junior, autorizó que Quintero se presentara a la Selección Colombia estando lesionado.



Él mismo confesó su error: "Me siento responsable, porque no debí dejarlo ir a la Selección. Llevamos cuatro semanas y mire dónde vamos”, dijo el galeno en entrevista con ‘El Ámbito’.

Juan Fernando Quintero, en entrenamiento con la Selección en Corea del Sur. Foto: Federación Colombiana de Fútbol



Y agregó: "Le presento mis excusas a la hinchada, como lo hice con los directivos, yo pienso que él (Quintero) no debió ir a la Selección; se hubiera quedado con nosotros en cuidados intensivos, pues obviamente en la Selección no, porque es un equipo que está en competencia, jugando, están esperando que los jugadores respondan para participar en los juegos; si se hubiera quedado con nosotros, de pronto ya tendríamos a ‘Juanfer".



“El primer aval es el médico, ahí uno dice si está o no está en buenas condiciones para ir a la Selección. Dijimos que sí, apelando a la experiencia, (pensando) que era un trauma mínimo y que podía estar con la Selección. Sin embargo, nos equivocamos”, sentenció.



