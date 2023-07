Juan Fernando Quintero habló claro y fuerte en la tarde de este lunes sobre su salida del Junior de Barranquilla. El talentoso volante se refirió por primera vez a las razones que motivaron su adiós del equipo tiburón. Y lo hizo tan solo horas después de que el 'Bolillo' Gómez compartiera su versión, que el propio DT calificó como "la única verdad".



(En contexto: 'Bolillo' Gómez explota por salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla).

'Yo no fui a robar': Juan Fernando Quintero

Facebook Twitter Linkedin

Bolillo Gómez, Fuas Char, Juanfer Quintero. Foto: EL TIEMPO

Interrogado en charla con 'Win Sports' sobre los motivos para dejar Junior, tras que 'Bolillo' dijera que tuvo que ver con un entrenamiento reciente, Quintero dijo: "Yo voy más atrás porque siempre lo he dicho, y lo he dicho en varias ocasiones, incluso hace un mes estaba en Argentina con Vignolo, así, aclarando cosas. Lo digo desde el corazón, en el fútbol cuando uno firma un contrato, nadie le asegura la titularidad".



Sobre cómo se dio su salida, Quintero dijo que habló con los dirigentes del Junior y les expresó que "no encajaba".



"En el aspecto futbolístico no encajo (en el Junior) y en muchas cosas en el manejo del grupo tampoco, entonces yo para evitarme sentirme mal o cualquier otro tipo de sensación que pueda afectarme, yo simplemente tomé la decisión. Futbolísticamente no encajo en el sistema del entrenador ('Bolillo Gómez)”, expuso Quintero.



"Yo en ningún momento fui a robar, yo fui a ser feliz (…) Al final uno en la vida tiene que ser feliz y no pretender que otra persona te condicione", añadió Quintero, sobre las críticas que ha recibido.



(Polémica: Desafortunado video de 'la monja y el cura' por el que critican al 'Bolillo' Gómez).



"Cuando tomo la decisión (de irse), ya no había vuelta atrás. A muchos les parecerá arrogante, para otros será una 'pataleta' (...) es una decisión mía", explicó el jugador.



Más adelante, acerca de las palabras del 'Bolillo' Gómez de este lunes, Quintero dijo: "El profe cuando dice que 'la única verdad' es la de él es como vender algo que no tiene sentido porque al final siempre hay dos historias. Ninguno de los dos tendrá la razón porque él tiene sus argumentos y yo tengo los míos. Ese tema de estar vendiendo que 'Yo soy el único dueño de la verdad que no le crean', da mucho que pensar".



Interrogado sobre si el dinero fue un causante del quiebre de su relación, destaca 'Win Sports' que dijo Quintero: "La plata es algo que es un valor pero no te compra ningún valor como ser humano".

😎🔥”Yo en ningún momento fui a robar, yo fui a ser feliz (…) Al final uno en la vida tiene que ser feliz y no pretender que otra persona te condicione” Juan Fernando Quintero, futbolista colombiano.@SaqueLargoWin pic.twitter.com/juQR0LUZX9 — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 10, 2023

La salida de Quintero del Junior

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Quintero y Hernán Darío Gómez Foto: Agencia Kronos y Vanexa Romero. EL TIEMPO

Quintero solo jugó seis partidos de liga y marcó un gol, en su paso por el Junior de Barranquilla.

Más noticias

DEPORTES