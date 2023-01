La posibilidad de que Juan Fernando Quintero llegue al Junior de Barranquilla está abierta. El jugador apareció sorpresivamente en la capítal del Atlántico este viernes para negociar una posible llegada a ese club.

Quintero se reunió esa misma noche con Alejandro Char, miembro de la familia que maneja al Junior, y con el gerente deportivo del club, Héctor Fabio Báez, en un restaurante del norte de Barranquilla.



A la salida de la reunión, el mismo jugador afirmó que ‘No hay nada todavía’ en medio de una cara sonriente y el asedio de los aficionados, que pedían que su llegada se hiciera realidad prontamente.

Terminó la reunión de Juan Fernando Quintero y Alejandro Char.



"No hay nada todavía", fue lo poco que alcanzó a decir el futbolista sobre su posibilidad de llegar a Junior.👉https://t.co/oHACg7iDY9 pic.twitter.com/StsTqqglR5 — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) January 7, 2023



De acuerdo con la información del periodista José Hugo Illera, Quintero regresó nuevamente a Medellín, luego de la reunión y agregó: “Las negociaciones están adelantadas, esto no quiere decir que ya esté confirmada la llegada del 10, hay que esperar”.



El tema de la llegada de Quintero al Junior pasa por lo económico y el propio Alejandro Char lo reconoció antes de la reunión. "Vamos a hablar con él. Quisiéramos todos, pero no es fácil", dijo el directivo. "Quién no quiere tener a Quintero por acá con nosotros, es un sueño. Económicamente, les soy sincero, no es fácil", agregó.

Por qué Quintero no se quedó en River Plate



Quintero no siguió en River por un tema macroeconómico: la tasa de cambio del dólar no le beneficiaba. “La dificultad radica en que, por su condición de residente argentino, ya que está hace un año en el país, el Millonario no puede girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos ya que el Banco Central no lo permite. Hasta el momento, el único camino viable es depositarle el sueldo en una cuenta nacional, aunque la cifra en dólares se transformaría automáticamente en pesos, a valor oficial ($182), y no sería nada beneficioso para el volante”, explicó TyC Sports.

Juan Fernando Quintero Foto: Juanjo Martín. Efe



El jugador tiene, además, una oferta de Flamengo, el actual campeón de la Copa Libertadores. Según el periodista Diego Rueda, el club brasileño le ofreció un contrato por tres años y le pagaría, anualmente, dos millones y medio de dólares.

El multimillonario contrato que tendría Quintero en Junior



Rueda aseguró que la oferta del Junior no está lejos de esas cifras, por lo cual, si se confirma su llegada a Junior, sería el contrato más alto de toda la historia del fútbol colombiano.



Si Junior iguala la oferta, Quintero ganaría mensualmente más de 200 mil dólares, esto es, alrededor de mil millones de pesos cada 30 días, un contrato que, incluso, muy pocas personas tienen en el país.



Por lo pronto, Quintero tendrá una nueva conversación con directivos del Flamengo este fin de semana y luego tomará una decisión sobre su carrera.



