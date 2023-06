Juan Fernando Quintero llegó hace seis meses a Junior como refuerzo estrella del fútbol colombiano, tras su último paso por River Plate. Sin embargo, el jugador no pudo desplegar su nivel por cuenta de una lesión. Ahora, se alista para asumir de nuevo el reto, pues su futuro está en Junior.



Aunque hubo versiones de su posible partida de Barranquilla, incluso del interés de River Plate de repatriarlo, Quintero habló claro este viernes.

Quintero se queda

Quintero, en partido del junior. Foto: ALFONSO SUÁREZ/AGENCIA KRONOS

A la salida de la sede del club, Quintero era esperado por periodistas que indagaron por su futuro y por su reunión.



"Nunca he dicho que me voy. Si pasa otra cosa habrá noticia, pero estoy acá de lleno, estoy feliz y con muchas expectativas de lo que va a pasar", dijo Quintero.

Sobre la presencia de su representante Rodrigo Riep, Quintero comentó: "Uno tiene cosas que arreglar no solo en lo futbolístico. Si llega alguna noticia les diremos. Estoy feliz. Si se da la oportunidad de quedarme más tiempo uno es afortunado".



Además, el futbolista habló de su lesión, la que lo sacó de competencia. "La expectativa está alta, no fue fácil el semestre pasado, tuve una lesión que me sacó. Sufrí mucho. Ahora estamos bien y de lleno a lo que se viene, con expectativas".



"Las lesiones hacen parte el fútbol, nadie se quiere lesionar, sufrí mucho, mucho dolor en mi cuerpo, nadie sabe lo que pasé", sentenció.





