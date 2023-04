La actualidad de Juan Fernando Quintero pasa por Atlético Junior y la necesidad de recuperarse de una lesión que sufrió en el club y que llevó a la Selección Colombia, en la que no pudo jugar ni un minuto durante la gira asiática de amistosos.

El lío que se armó fue tremendo, lo señalaron por no comprometerse suficientemente con el club que paga su alto salario, le cambiaron el diagnóstico varias veces y ahora, después de todo el alboroto, completará un mes de baja, al parecer por un "cuadro de periostitis en la tibia izquierda más tendinitis del tendón tibial posterior".



Y en medio de ese embrollo, por fin recibe una noticia buena. Al menos en términos financieros es una motivación. Una muy 'jugosa'.



La millonada de Quintero

Quintero, en partido del junior. Foto: ALFONSO SUÁREZ/AGENCIA KRONOS

Quintero habría ganado un pleito que mantiene con el Shenzhen de China, club al que fue en 2021 y del que salió por supuestos incumplimientos. Precisamente, según el periodista César Luis Merlo, esa situación llegó hasta la Cámara de Resolución de Disputas de la Fifa, que lo habría absuelto y habría condenado a los chinos a pagarle 670.000 euros, que a hoy representan 3.367.809.270 pesos colombianos.



🚨[EXCLUSIVO] FIFA absolvió a Juanfer Quintero y condenó al Shenzen a que le pague al colombiano €670.000 del vínculo que tenía.

*️⃣Con esta sentencia, River también sale indemne ya que los 🇨🇳 habían acusado al club 🇦🇷 de instigar a la ruptura de contrato. pic.twitter.com/u52nRCUyl5 — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 4, 2023

El fallo absolvería de rebote también a River Plate, que había sido acusado de "instigar a la ruptura del contrato", lo que sería un bálsamo en la relación entre el creativo y su ex club, aunque la verdad es que ese es un vínculo irrompible tras el título de la Copa Libertadores de 2018.

​

Así las cosas, con dinero en la cuenta y todo resuelto con River, no son pocos los que se ilusionan en Argentina con un regreso sobre el cual se ha estado especulando en Colombia en los últimos meses, debido a la situación compleja de resultados que vive Atlético Junior y que no se ha podido resolver solo con el aporte del antioqueño.

FUTBOLRED

