Una bomba explotó este viernes en el Junior de Barranquilla, luego de que se conociera que el volante Juan Fernando Quintero podría irse del club.



(Le puede interesar: Juan Fernando Quintero se iría de Junior: habría peleado con 'Bolillo' Gómez)



Quintero es protagonista de una inquietante versión de prensa que genera dudas en la hinchada del equipo 'tiburón'.



EL TIEMPO conoció que Quintero habría tendido discrepancias con el técnico Hernán darío Gómez.

​

Quintero había sido mencionado recientemente como una de las posibles salidas ante ofertas concretas del exterior, un detalle que quedó especificado en su contrato: una oferta internacional le permitiría salir sin problema.

Habló Fuad sobre Quintero

Facebook Twitter Linkedin

Hernán Gómez y Juan Quintero. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En medio de la controversia hubo una reunión entre Quintero y Fuad Char, dueño del Junior. Al final, Char habló con la prensa y explicó lo que estaba sucediendo.



"Nos anunció anoche y esta mañana que no quiere seguir en el equipo, sin muchas explicaciones, estamos en eso. Seguiremos conversando a ver qué está pensando", dijo en principio a la prensa barranquillera.



"No esta bien, no está cómodo. Un inconveniente grande, vamos a ver cómo lo manejamos", agregó.



Fuad negó que hubiera una oferta por el jugador. "Esperamos revisar con él y con el técnico la razón y la explicación y si podemos resolver lo haremos para que cumpla su contrato hasta el 31 de diciembre".



Finalmente, reveló el motivo de la molestia de Quintero: "Él esta sorprendido, hicieron una línea titular y no lo pusieron entonces se molestó".

El volante @juanferquinte10 no quiere seguir en @JuniorClubSA: Fuad Char



🎬#YoVeoElBordillo 📺



Nos pillamos en las noches por el canal de YouTube de @ElAmbito y a través de la fanpage de Facebook #elambitojuniorista



Vea Más 👇https://t.co/Hp8cf2heqV pic.twitter.com/kx2n8T8c3i — El Bordillo (@ElBordillo) July 7, 2023

Juan Fernando Quintero llegó este año al Junior como refuerzo de lujo, pero una lesión lo sacó de gran parte de la temporada.



Su deseo era seguir en el club, cumplir su contrato y pelear ser campeón, pero ahora su futuro es incierto.



DEPORTES

Más noticias de deportes