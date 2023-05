Junior de Barranquilla vive el guayabo de la eliminación de la Liga, al no poder alcanzar los cuadrangulares semifinales, pese a su victoria en la fecha 20 de visita al Huila.



(Le puede interesar: Liga: así quedó el calendario de los cuadrangulares semifinales)

Mientras el Junior se jugaba su clasificación, el volante Juan Fernando Quintero, gran ausente por su lesión, estuvo muy activo en las redes sociales.

Explotó Juanfer



Pero ya después de la eliminación, el volante explotó luego de ver una publicación del portal de memes ‘Fútbol sin Limite’ que sacó a relucir unas declaraciones de Juanfer en las que decía que prefería clasificar de último y pelear el título a “estar primero y quedar eliminado rápido”.



Quintero no se aguantó y se fue de frente contra el portal:

“No subestimes un campeón. Acuérdate que si no subes una foto mía, no generas contenido y eso me lo gané en el campo no afuera (como vos). El tiempo dirá la razón”, agregó.



"Y ojalá no sientas ni el 10% de dolor que he sentido estos dos meses !! Nos vemos en el camino DTB 😘 me diste ⛽️", finaliza Juanfer en su mensaje.

Quintero no ha tenido una buena estadía en Barranquilla por cuenta de su lesión que lo dejó fuera de competencia y ahora es incierto su futuro, pues se dice que no continuaría en el club.



DEPORTES.

Más noticias de deportes