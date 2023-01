Juan Fernando Quintero tuvo un sonoro regreso al fútbol colombiano en 2017, para tomar un segundo aire luego de un bache en su carrera profesional. Luego de un paso sin mucho brillo por el Rennes, de Francia, firmó con el equipo de su corazón, Independiente Medellín.

Un año en el DIM le permitió relanzar su carrera. Jugó Copa Libertadores, en la que, en el cruce contra River Plate, lo vio jugar Marcelo Gallardo, y allí firmó con River Plate. En el 2018 volvió a la Selección para jugar el Mundial de Rusia y ese mismo año, con un gol suyo en la final, River le ganó la Copa a Boca.



Quintero terminó el 31 de diciembre su segunda etapa con River, no tan brillante como la primera, y versiones de prensa hablaban de un presunto interés del Flamengo, el actual campeón de la Libertadores. Y también hubo algunos coqueteos en redes sociales para una posible llegada a Millonarios.



Lo que sí descartó Quintero fue un regreso a Atlético Nacional, donde jugó en 2012. “No creo que quieran a un hincha del Medellín”, se sinceró.

"Mi sangre es roja. No creo que en Nacional quieran un hincha del Medellín": Juan Fernando Quintero pic.twitter.com/7zp71NFRVG — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) December 27, 2022

Quintero negocia con el Junior



Ahora, Quintero podría volver al fútbol colombiano. El periodista José Hugo Illera, anticipó que el jugador estaba en conversaciones con el Junior.



“Me cuentan que Juan Fdo Quintero estará llegando hoy a Barranquilla a negociar personalmente su vinculación con el Junior de Barranquilla”, escribió Illera en Twitter.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Quintero Foto: Juanjo Martín. Efe

La versión se confirmó y Quintero llegó en la noche del viernes a las oficinas del club para buscar un arreglo y volver a jugar en el fútbol colombiano. En su acumulado de Liga tiene 81 partidos y 19 goles.



Pocos minutos después llegó a la sede del Junior Alejandro Char. "Vamos a hablar con él. Quisiéramos todos, pero no es fácil", dijo el directivo. "Quién no quiere tener a Quintero por acá con nosotros, es un sueño. Económicamente, les soy sincero, no es dácil", agregó.

"Es un sueño": Mucha atención a lo que dijo Alejandro Char hace unos minutos sobre Juan Fernando Quintero y su llegada a Barranquilla.



Tremendo regalo de reyes que le estaría llegando a todos los hinches del #Junior 🦈



YT: https://t.co/SwTkSl3gqS

FB: https://t.co/fnaVqK5NiK pic.twitter.com/75ck8DibPc — Habla Deportes (@HablaDeportes) January 7, 2023



Quintero cumplirá 30 años el próximo 18 de enero. En Colombia, además de Nacional y Medellín, jugó en Envigado, donde comenzó su carrera en 2010 y donde estuvo tres años. También pasó por Pescara, de Italia, y Porto, de Portugal.



DEPORTES

Más noticias de Deportes