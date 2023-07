Aunque el club no lo ha comunicado oficialmente, la salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquiilla es un hecho. El jugador se despidió de sus compañeros el viernes.

Quintero no tuvo un paso afortunado por el equipo 'Tiburón'. Apenas pudo jugar siete partidos y anotó un solo gol, contando todas las competencias oficiales.

Además, el jugador sufrió una lesión que se agravó y no le permitió completar el torneo, en un semestre para el olvido del Junior: no clasificó entre los ocho y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en primera ronda, tras perder 1-0 contra el Tolima.



La decisión de Quintero tomó por sorpresa al Junior, que incluso, el mismo viernes, había publicado en sus redes sociales una serie de fotografías en la que se veía al exjugador de River Plate entrenando normalmente con el club.

Fuad Char, el máximo accionista del Junior, había manifestado el viernes que Quintero le informó que no quería seguir en el equipo, al parecer, molesto por el manejo del técnico Hernán Darío Gómez, quien ya había tomado, anteriormente, la decisión de no contar con un referente del equipo como el portero uruguayo Sebastián Viera.

Juan Fernando Quintero habló de su salida de Junior

Quintero salió al paso de las versiones sobre su salida y publicó un corto mensaje en sus redes sociales, en el que dejó más de un pensamiento flotando en el ambiente.



"Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema, por el momento disfruten de la despedida de @sebavierareal. A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón !! Y barranquilla me acogió como uno más … feliz tarde a todos y que disfruten !!", escribió Quintero en su cuenta de Twitter.

El partido de despedida de Viera se juega este sábado en el estadio Roberto Meléndez.



