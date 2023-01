Juan Fernando Quintero ha despertado máxima expectativa en Barranquilla, por su llegada al Junior. La afición palpita lo que será su estreno, que sería este domingo en el partido contra el Medellín, 7:30 p. m.

Quintero, que ya cumplió con su adaptación y, además, recibió la transferencia para poder competir, dio declaraciones sobre sus objetivos con la camiseta rojiblanca.

Palabras de Quintero

El Metropolitano contó con una masiva asistencia para recibir a 'Juanfer'. Foto: Agencia Kronos

De entrada, el volante no promete título, pero si compromiso y toda su genialidad al servicio del Junior.



"Tengo mucho optimismo, sueño como jugador y quiero ganar. Prometer un título en la segunda fecha es difícil, pero lo más importante es que dejaremos todo. Cuando uno deja todo y se esmera, sale con su conciencia tranquila y eso es lo primordial. A veces el resultado hace parte del juego, todos nos preparamos para ganar. Este equipo exige, este equipo es grande y tiene mucha historia, por eso nosotros tenemos que llegar a hacer en el campo lo que requiere la historia de Junior. En lo personal tengo mucha esperanza, quiero ganar", dijo Quintero.



Sobre su estado ideal para brillar en Junior, comentó: "Tengo unas características de poder armar juego, mis cualidades por ahí son patear bien la pelota, llegar a espacios libres. El profesor sabrá la estrategia para ponerlas a disposición del equipo, y de mi parte simplemente prepararme para estar bien. He hecho un buen trabajo, y está todo dado para que mañana (domingo) vivamos una fiesta. El fútbol hay que disfrutarlo con la responsabilidad de ganar, que es lo más importante".



Sobre el estreno de este domingo, Quintero no quiere dar pistas sobre la estrategia del Junior con su presencia.



"Realmente es una estrategia de juego, si la cuento, es difícil, hay que tener cautela por el rival y por el juego. Si salgo a decir qué haremos, sería más fácil para el rival, por respeto al juego no lo diría. En mi caso, con mayor naturalidad, el profesor me conoce ya que hemos estado en la Selección Colombia y con respecto al juego con Águilas, todos saben lo que es hoy en día la Costa, el nivel del mar y después la altura, no es una excusa, pero pesan muchas cosas. El equipo hizo las cosas bien, son cosas que pasan en el campo, el rival también se prepara para ganarte y saca las mejores armas".

🎙️ “Decirle a la gente que nos acompañe que mañana nosotros nos vamos a reventar por el triunfo”, Juan Fernando Quintero.#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/rcbUZhnsYD — Junior FC (@JuniorClubSA) January 28, 2023





