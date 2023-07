Juan Fernando Quintero reapareció ante los medios y agitó la hoguera del Junior de Barranquilla, cuya crisis de resultados tiene en la cuerda floja al técnico Hernán Darío Gómez.

‘Bolillo’ quedó en la mira tras la derrota 4-3 contra Cúcuta Deportivo en la Copa Colombia. Fue la tercera derrota del equipo en el semestre, tras caer contra Águilas Doradas y Medellín en la Liga.



Para completar, un cruce de declaraciones entre Gómez y el exarquero del Junior Sebastián Viera volvió a calentar el ambiente en contra del entrenador.



Durante el programa de ESPN Fshow, Martín Arzuaga se refirió a unas declaraciones de Édgar ‘Panzer’ Carvajal, asistente técnico del ‘Bolillo’, refiriéndose a los exjugadores del club, que criticaban abiertamente al club, Los tildó de enemigos.

¿Enemigos?

El asistente técnico Edgar Carvajal, se refirió de esta manera a los comentarios públicos de Juan Fernando Quintero y Sebastian Viera.



El Live completo: https://t.co/Ivo0eFlIqF pic.twitter.com/a2EMDer9ss — Habla Deportes (@HablaDeportes) July 28, 2023

El asistente de Gómez dijo: “Cuando uno está en el fútbol y pierde, aparecen los enemigos o lo que pasó con estos muchachos. Me extraña que en el fútbol tiren dardos”.



Quintero respondió: “A mí no me extraña nada de él, entonces la verdad como no influye en mi vida, no tengo por qué prestarle importancia. Ahora, son enemigos del club y Viera le dio siete títulos y Narváez igual. La ignorancia es atrevida, eso es lo que pasa, no tengo nada que decir, nada en contra”.

🎙️: "A mí no me extraña nada de 'el Panzer'. Dice que son enemigos del club y Viera le dio 7 títulos".



pic.twitter.com/WX6cPwhLF0 — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 28, 2023

Juanfer siguió hablando del ´Panzer’. “Hablando de fútbol, no sé ni qué hizo, como persona tampoco lo traté mucho, tengo mis impresiones como asistente, por algo estoy en Medellín. No me interesa hablar de él. Era recogebolas y lo veía jugar, una vez entró a una final, pegó patada y fue expulsado. Hay que respetar cuando no sé qué merito ha hecho en el fútbol colombiano, por atrevido”, agregó.

Juan Fernando Quintero también criticó a 'Bolillo'



El jugador volvió a referirse a las causas de su salida de Junior. “Cuando tomo la decisión, el profesor Bolillo sale a decir que la única verdad era la de él. No me sentí bien tratado, no me sentí respetado”, insistió.



También criticó la idea de juego del Junior. "No he visto jugar a Junior, quedé triste. ¿Yo encajaba? No, yo lo dije. Yo no encajo por la forma en que se juega. Soy realista, no un hipócrita", expresó.

pic.twitter.com/0akb7lgbIJ — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 28, 2023



