El internacional colombiano Juan Fernando Quintero ya está en Barranquilla para jugar con el Junior, pero primero será presentado este domingo con una fiesta que se vive desde muy temprano.

Bajo el mando del DT Marcelo Gallardo, quien también se marchó del Millonario a finales del año pasado, Quintero ganó una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y una Copa de Argentina.



(Piqué, otra dura respuesta a Shakira, llega en este carro a evento, video)

(Piqué no está solo: su papá le responde a Shakira tras canción con Bizarrap)



Quintero se convierte así en la mayor contratación de una alicaída liga colombiana. Los clubes cafeteros cada vez tienen menor participación en las fases finales de los torneos internacionales.



Aupado por una poderosa billetera, el Junior suele ser protagonista del mercado de fichajes gracias a sus grandes adquisiciones. Jugadores de la talla del chileno Matías Fernández o los colombianos Teófilo Gutiérrez, Miguel Ángel Borja y Yimmi Chará han pasado por su plantilla en los últimos años.



Para el 2023, además de Quintero contará con el exinternacional colombiano Carlos Bacca, con pasado en el fútbol de Italia, España y Bélgica.



A pesar del esfuerzo monetario, el Junior no ha logrado conseguir su anhelado título internacional. En 2018 perdió la final de la Sudamericana contra el Athletico Paranaense de Brasil.

👑Así fue la llegada del 10 Tiburón a Barranquilla. ¡Los esperamos en el Metropolitano para darle la bienvenida! #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/86CiG3anrS — Club Junior FC (@JuniorClubSA) January 15, 2023

Una locura

Quintero llegó a Barranquilla en un avión y ya hay largas filas en el estadio Roberto Meléndez, escenario en el que se presentará al nuevo jugador.



El mismo jugador invitó al público para que fuera al estadio para comenzar a vivir un rato agradable con los hinchas.