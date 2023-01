El fútbol ha cambiado. En época de redes sociales, de tendencias, de bombardeos de información constante, lo que hoy es real mañana puede convertirse en una sonora mentira, que ya había sido replicada miles de veces en todo el mundo vía internet. Y mucha gente aprovecha ese factor para promocionar su producto. En menos de 24 horas, el portazo a Juan Fernando Quintero en el Junior de Barranquilla se convirtió en un recibimiento con todo y trono.

En Barranquilla estaban decididos a que la novela de Quintero, que parecía tener punto final a las 5:57 de la tarde del jueves con el anuncio del jugador de que no iba al Junior, tuvo un epitafio con final feliz para la hinchada tiburona.

La chiva de Carlos Bacca: el jugador anunció a Quintero



Curiosamente, el que deslizó la noticia no fue el club, ni un periodista, sino un jugador de Junior, otro de los emblemáticos del plantel, Carlos Bacca. A las 11:39 de la mañana de ayer, el delantero subió una foto de una charla de WhatsApp con Juan Fernando Quintero, con un mensaje que en ese momento parecía cifrado: “Con los brazos abiertos papa @JuniorClubSA”.



Para llegar a ese momento, pasaron varias horas de lamentos en las redes sociales. Primero, el de Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla y una de las voces que mandan en el Junior: “Estoy muy muy triste porque a pesar de que hice todo lo que estuvo a mi alcance, esta vez no lo logré. @juanferquinte10 lo sabe. Las decisiones no las tomo yo solo”, escribió 27 minutos después de que Quintero anunció su negativa.



¿Cómo se logró, entonces, el fichaje de Quintero, que parecía descartado el jueves? Uno de los obstáculos, y eso lo dejó claro Alejandro Char desde la primera reunión con el jugador, el viernes pasado, en un restaurante en Barranquilla, era la parte económica. Se filtró que Juanfer iba a tener el salario más alto de la historia del fútbol colombiano, cerca de mil millones de pesos mensuales, cifra con la que Junior pretendía igualar la oferta que Quintero tenía del Flamengo, de Brasil.

Junior y Quintero cedieron

Según el periodista Fabio Poveda Ruiz, el salario de Quintero estará por debajo de esa cifra. “Juanfer es uno de los mejores pagos, pero no el que más ha ganado en la historia. De hecho, Miguel Ángel Borja ganaba mucho más en Junior. El contrato de Borja era superior a lo que va a ganar Juanfer. Carlos Bacca... yo creo que deben estar parejitos”, aseguró en Blu Radio.



Pero para llegar a ese punto, según el propio Poveda, Quintero tuvo que rebajar sus pretensiones. “Juan Fernando habló directamente con Fuad Char. Un datico más y la razón por la que se había caído, que habíamos dicho desde el martes, es que una de las principales piedras era que los miembros no se ponían de acuerdo por el alto precio, pero ya con esa baja sensible, Fuad se lo comunicó a su hermano, y ya con esa cifra le dijeron: ‘Dale para adelante’ ”, aseguró el comunicador.



Quintero llega inicialmente por un año, y el dinero que recibirá podrá subir por objetivos cumplidos. Junior tiene este año, además de la Liga y la Copa Colombia, participación en la Copa Sudamericana, en la que jugará contra el Tolima en primera instancia, a partido único, para buscar casilla en la fase de grupos.



¿El bajonazo en la negociación, que incluso hizo que Quintero discutiera con dos periodistas, Carlos Antonio Vélez y Samuel Vargas, fue premeditado? Bacca hizo una transmisión en vivo en Instagram con Quintero, y este último dejó una frase en el aire: “Fueron cinco o seis días de mucha incertidumbre, pero aquí estamos. Me mataron ayer, pero todo hacía parte del plan, todo salió bien”, dijo.



Las redes sociales pasaron de los memes burlándose del Junior a los mensajes de euforia de hinchas, directivos y hasta periodistas. Y Junior, en su cuenta de Instagram, le puso un trono virtual a Quintero para recibirlo.



Una de las preocupaciones sobre Quintero era el tema de los exámenes médicos. El año pasado, más de 15 jugadores tuvieron problemas físicos en el Junior.



Por esta razón, uno de los fichajes más importantes del Junior para el 2023 fue el médico Luis Javier Fernández, que ha sido estricto con las pruebas físicas. Cuatro jugadores que pretendían llegar a Barranquilla tuvieron que tomar el maletín y pegar la vuelta por esta causa: Rafael Pérez, Marlon Torres, Germán Gutiérrez y el venezolano Jesús Hernández.



Sin embargo, este viernes, extraoficialmente, se conoció que Quintero, quien se hizo las pruebas en Medellín, las superó sin problema. Junior ya celebra su llegada.



