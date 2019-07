‘No van a llegar más jugadores’: Juan F. Mejía, presidente del Cali

Juan Fernando Mejía, presidente del Deportivo Cali, fue enfático en aseverar que el equipo no tendrá refuerzos para el torneo del segundo semestre del año y manifestó que a los jugadores de la cantera se les dará mucha confianza.

“Deportivo Cali viene haciendo una inversión alta en su cantera, que le ha dado unos frutos inmensos a la institución, y el que no los mostremos, ha generado que no haya ofertas oficiales por ellos. Tenemos que ser muy coherentes con el tema financiero. No podemos seguir arriesgando a la institución en un endeudamiento”, explicó el dirigente.

Mejía subrayó que “hoy queremos darle toda la confianza a la cantera y ofrecerle acompañamiento a los jóvenes que estarán acompañados de los jugadores que trajimos iniciando el año”.



El club vallecaucano retuvo al delantero argentino Juan Ignacio Dinenno -segundo goleador en la Liga con 15 anotaciones-, pero frente a la oferta que hizo el Atlas mexicano por el arquero Camilo Vargas, no pudieron hacer lo propio. El golero fue transferido al fútbol mexicano por 1,5 millones de dólares, correspondiente al 80 por ciento de su pase.



Los dirigidos por el DT Lucas Pusineri, quien tendrá su segunda temporada, debutarán en el campeonato el martes 16 de julio, en condición de visitante, frente al Atlético Bucaramanga.



Mejía también habló del déficit económico del club, situación que no ayuda para adquirir nuevos refuerzos.



“El Cali tiene unos egresos, en nómina, costos de mantenimiento en las sedes y unos ingresos que terminan siendo variables y que no surten la totalidad de los egresos, entonces, quedamos dependiendo de unas posibles transferencias. Necesitamos mostrar a nuestros jugadores para que en el 2020 y 2021 tengamos mucha más tranquilidad. Hoy no van a llegar más jugadores”, aclaró.



