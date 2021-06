Juan Fernando Caicedo, el artífice del tercer título del Tolima

El nombre de Juan Fernando Caicedo, el delantero antioqueño, será recordado por mucho tiempo en el Tolima, en Ibagué, en cada rincón, pues fue el artífice del título del club, tras derrotar 1-2 a Millonarios en Bogotá.

Caicedo anotó los dos goles del Tolima, que comenzó perdiendo con tanto de Daniel Ruiz, y se convirtió en el gran artífice de la tercera estrella.



Nació el 13 de julio de 1989 en Carepa, Antioquia, y sus comienzos los hizo en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.



Los primeros pasos en el fútbol profesional los dio en Centauros Villavicencio en la B, en el 2009. Allá estuvo en 36 partidos y anotó 12 goles mostrando potencia en la delantera.



Un año después llegó al Cortuluá, que estaba en la serie A, y ayudó en la campaña con siete tantos.



Luego fue al Quindío en el 2011 por dos años y el 6 de junio del 2012 anotó tres goles en un partido, fue, precisamente, contra el Tolima, en la victoria del elenco de Armenia 4-3.



Entrenó con Nacional y luego con el Querétaro de México, pero tuvo problemas contractuales. Buscó en Uruguay, Danubio estuvo en contacto con él, pero no era jugador libre y no pudo quedarse.



Independiente de Argentina se puso a la tarea de hablar con el Quindío, ambos clubes llegaron a un acuerdo y Caicedo se fue para Argentina, en el que anotó solo dos goles, su rendimiento no fue el mejor, el equipo descendió y el delantero volvió a Colombia.



Intentó quedarse en Argentina, pero no pudo, llegó a Santa Fe, cedido por un año debido a que Independiente acordó una cesión con opción de compra el equipo bogotano. No le fue bien, Caicedo viajó a Neiva a hacer parte del Huila, en el 2014 y anotó 14 goles.



Fue transferido al Medellín, club al que llegó en el 2015. Fue el goleador de la temporada, tras conquistar 19 tantos. Su primer gol en competencias internacionales lo hizo en el 2016, en el partido Medellín vs. Sportivo Luqueño de Paraguay. En el 2018 salió subcampeón con el DIM, tras perder la final con el Junior.



Ese año, en noviembre, firmó con el New England Revolution de la Major League Soccer de Estados Unidos para la temporada 2019, pero volvió al Medellín. Sin embargo, la noticia fue que Caicedo firmó con el Tolima, equipo al que llegó en julio del 2020.



Este domingo, en El Campín, fue clave para la tercera estrella del Tolima, tras marcar los dos goles del elenco de Ibagué en Bogotá para el 1-2 a favor y el título.



