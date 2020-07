Boyacá Chicó finalizó contrato de jugador por violencia familiar

Boyacá Chicó confirmó que el futbolista Juan David Díaz, quoen fue involucrado por una presunta violencia familiar, no continuará en el club por mutuo acuerdo.

El club, mediante un comunicado, aseguró que el futbolista no seguirá en el club y que terminó el contrato, con acuerdo entre ambas partes. "En virtud de los hechos sucedidos el pasado 13 de julio en donde se vio involucrado el jugador Juan David Díaz nos permitimos informar que la relación laboral ha sido terminada por ambas partes", publicó el club.



Le puede interesar: (Atalanta habría rechazado millonaria oferta por Duván Zapata).



Según se conoció, Díaz agredió a su pareja y le provocó hematomas en varias partes del cuerpo y por eso se hizo la denuncia.



La mujer fue examinada en el hospital San Rafael dela capital boyacense, pero no se ha confirmado su estado de salud.



El jugador, de 23 años, fue capturado y trasladado a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata en Tunja para comenzar su proceso de judicialización.



Hasta el momento, el proceso legal todavía sigue y la justicia no ha tomado una decisión al respecto sobre la denuncia de presunto abuso físico contra su expareja.



DEPORTES