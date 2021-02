La covid-19 ataca al América de Cali

Juan Cruz Real, técnico, y su preparador físico, Christian Juliao, son las dos personas reportadas como positivas al nuevo coronavirus en el plantel del América de Cali.

Las primeras informaciones dicen que ambos están aislados y son asintomáticos, que están bien de salud.



Cruz Real y Juliao están en permanente vigilancia médica y no podrán estar al frente del club, en el juego de este jueves contra Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero de Cali.



Aunque los dos casos positivos no es una información que se haya entregado de forma oficial, el club escarlata rueda de prensa este miércoles en el previo del compromiso ante los cardenales con dos jugadores, y llamó la atención que no fuera incluido el entrenador gaucho, como lo hace habitualmente.



El puesto de Cruz Real lo ocupará uno de sus asistentes, el argentino Leonardo Felicia o el santandereano Christian Duarte.



Marcos Garcés

Fubtbolred Cali