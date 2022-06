Junior de Barranquilla salió a quemar tiempo y a desesperar a Millonarios y con esa fórmula, logró llevarse un punto importante de El Campín, al conseguir un empate sin anotaciones.

Sin embargo, el técnico del Junior, Juan Cruz Real, se quejó amargamente del trabajo del central Alexander Ospina, en especial, por la expulsión del lateral Fabián Viáfara.

La queja de Juan Cruz Real por el arbitraje



"No me gusta quejarme de los árbitros, pero lo que pasó fue una vergüenza. Al echar a un jugador por un saque de banda donde yo le voy a hablar al futbolista, me tendría que expulsar a mí en últimas y luego reconoce que se equivoca. Si hay árbitros que son jóvenes y no están preparados para esto, pongan otros, con más experiencia. Cuando nos pita Wilmar Roldán, generalmente no tenemos problema", dijo Real en rueda de prensa.



Según el entrenador argentino, Ospina no midió las acciones de la misma manera. "Para un lado la evaluación es una y para el otro, otra. Nos llenaron mucho de amarillas y a Millonarios le pudieron haber amonestado algún otro. Son cosas del partido. La expulsión es insólita”, expresó.



Sobre las críticas por quemar tiempo, Real señaló: “El partido se dio así, cuando venimos a la atura y ponen un pasto así de alto es una ventaja importante, con un equipo que juega bien. Ellos también. La demora más grande fue la expulsión, que para mí fue ridícula. Hoy mis jugadores se entregaron y al equipo favorito, de seis puntos, le sacaron cuatro”.

El elogio del DT del Junior hacia sus jugadores



El DT visitante destacó el trabajo de su equipo. "Nos faltó finura en la finalización, no tuvimos muchas ocasiones tampoco. Destaco la entrega de los futbolistas, porque cuando nos echan a un jugador fue complicado y hubo que defender muy bajo y esforzarse mucho. Los tres mediocampistas hicieron buen partido, entendieron como desconectar al rival", concluyó.



