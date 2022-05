El técnico del Junior, Juan Cruz Real, le pidió a su homólogo de Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, que se disculpara por las declaraciones que entregó luego del empate en Barranquilla entre ambos equipos.

“Como pueden darse cuenta dije el entrenador del otro equipo, nunca me referí a él como lo indicó en la rueda de prensa. El video lo dice todo”, dijo Cruz Real.



(Luis Díaz: impresionantes números en solo 13 partidos con Liverpool)

(Nairo Quintana se iría del Arkea y correría con otros dos colombianos)

'Mal interpretó'



Y agregó: “Espero que en otra rueda de prensa se disculpe y aclare, porque lo de él una mal interpretación de lo que dije. Fue una Hablo bien del equipo. Respeto a todo el mundo y no menosprecio a nadie”.



Herrera, después del juego en Barranquilla, dijo: "Para el ‘profe’ Juan Cruz Real, este que esta acá es el entrenador de Nacional, me llamo Hernán Darío Herrera, soy colombiano y antioqueño. Este tiene nombre. Hay que respetar también”.



En el video de lo que dijo el DT del Junior está claro que nunca se refirió a Herrera de esta forma, por eso Cruz Real enfatizó: “Se equivocó feo y que no trate de ensuciar. La gente cree que tuve un mal comportamiento, pero no fue así. Se ve claramente que no le falté al respeto”.

☀️☕ "Quedó bien demostrado de que el señor Hernán Darío Herrera se equivocó y espero que lo asuma así y salga a hablar pidiendo disculpas" Juan Cruz Real, DT Junior.#PrimerToque pic.twitter.com/qEMFvAcpfp — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 23, 2022



(Luis Díaz, ¿cuánto ganó Liverpool por ser segundo en Premier League?)

(Santiago Buitrago: ¿de dónde salió el mejor colombiano en el Giro de Italia?)



Deportes