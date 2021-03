¿Cuál fue el secreto del América? Esto dijo el DT Juan Cruz Real

El técnico Juan Cruz Real quedó muy satisfecho con el triunfo del América frente al Cali, 0-2, en Palmaseca. Destacó la propuesta de sus dirigidos, el regreso de Adrián Ramos con goles, y encadenar tres victorias en línea.

Balance: "Enfrentamos a un buen rival, que hace 12 partidos creo que no perdía, y debo felicitar a mis jugadores porque por momentos pudimos hacer lo que queríamos, por momentos no presionamos tan alto... Mis jugadores entendieron el partido, lo que trabajamos para lastimar, con transiciones rápidas. Lo hicimos bien. Jugamos contra el líder, de visitantes... Quedo muy contento. La vuelta de Adrián y Duván, son grandes líderes. Fuimos justos ganadores".



El mejor América: "No sé si el mejor del semestre pero lo que hicimos fue entender el partido, uno a veces propone, el rival también. Entendimos bien cuándo presionar y cuándo no. Ni hace 5 fechas éramos los peores y ahora no somos los mejores. Tenemos que seguir, el objetivo es clasificar. Pero estoy confirme".

La diferencia: "Entendimos los momentos del partido... Entendimos el plan, con alternativas y al final la inteligencia hace que ellos ejecuten en la cancha.



