Juan Cruz Real dice que las opciones de América siguen vivas

América no pudo ganarle a Jaguares en Montería, este sábado, y, de acuerdo de lo que pase con Deportivo Pasto, podría depender de otros resultados. Si el equipo nariñense vence este domingo a Junior y luego a Bucaramanga en el aplazado que se disputará el jueves, llegará por encima del campeón colombiano a la última jornada.

A pesar de ello, Juan Cruz Real, el técnico del América, confía en que todavía puede obtener la clasificación. Estas fueron sus reacciones en la rueda de prensa posterior al 0-0 en Montería.



El panorama. "Me deja tranquilo como compitió el equipo en un escenario difícil, pero estamos satisfechos es cuando ganamos. En esta situación lo más importante es mantenernos en los ocho, y lo conseguimos con el punto que sumamos. Tenemos la opción en el último partido de no depender de nadie".



¿Se complicó la clasificación? "No creo que nos alejamos de la clasificación porque estamos en los ocho. Con los cambios buscamos de renovar piernas y uno tiene que ir pensando en lo que viene, no solamente en el hoy. Esta es una plaza que no es fácil y buscamos más frescura. Con Adrián (Ramos) buscamos lo que nos puede aportar, a pensar que no está al cien por ciento. Estamos encaminados a clasificar en el último partido".



La jugada de Luis Sánchez. "en la jugada de Luis Sánchez pudimos terminarlo ganando, pero no se dio. Fue un partido difícil y con los resultados que se dieron, hasta el momento estamos clasificados. Tengamos en cuenta que América nunca ganó acá. Es una situación a nuestro favor para el último partido, vamos a trabajar para eso".



Los cambios en la defensa. "Consideramos que Ortiz está dando soluciones, le tocó marcar un jugador desequilibrante como Guisao y creo que hizo un gran trabajo. Es el que yo considero y al final yo tengo que tomar decisiones para buscar soluciones, y todos han venido teniendo posibilidad, uno lo va viendo de acuerdo con los rendimientos. Adrián (Ramos) va regresando de una lesión y hay que llevarlo de a poco".



