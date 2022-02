Junior de Barranquilla sigue en crisis, tras perder este miércoles en su visita al Medellín, 2-0, en la fecha 7 de la Liga.

Al final del partido, el DT del Junior, Juan Cruz Real, explotó contra el arbitraje, que considera que está perjudicando a su equipo.

En la rueda de prensa, Real solo tuvo una intervención en la que se despachó contra acciones que, considera, han sido equivocadas.



"No voy a hablar mucho del juego. Yo creo que viene un tema repetitivo que tenemos que tratar, ya que nadie habla, de los que miran los partidos: el otro día en Manizales hubo dos jugadas de expulsión, una plancha a un jugador nuestro, un golpe claro, jugada que pasa inadvertida. Hoy fuimos muy visitantes, por la gente y por los árbitros", dijo Real.



Luego, describió acciones que, considera, fueron perjudicando el desempeño del Junior.



"Al minuto 10, Moreno es amonestado por girar y sin querer poner la mano al rival; a los 20, amarilla a Mena que salta a cabecear... A veces no son faltas para echarte un jugador, sino las falticas que te meten en área propia. Hoy fuimos muy visitantes y no quiero hablar del juego. Minuto 83 un penal claro que no cobran... Son muchas cosas, paremos un poco, si queremos un fútbol competitivo hay cosas que hay que dejar de hacer. Mis jugadores han entregado todo, me hago responsable, pero dejemos así. Espero que con Junior seamos un poquito mas imparciales".



Juan Cruz real se une a otros entrenadores que han venido criticando los comportamientos arbitrales, el fin de semana fueron Julio Comesaña, del DIM, y Rafael Dudamel, del Cali.



Junior marcha en la décima casilla, con 9 puntos.



