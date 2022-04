Juan Cruz Real, técnico del Junior de Barranquilla, fue muy crítico sobre los incidentes ocurridos en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta. El árbitro Éder Vergara dio por terminado el partido en el minuto 73 por falta de garantías, luego de incidentes con hinchas del Unión Magdalena.

“Yo creo que es un momento triste para el fútbol, porque estas cosas, la verdad, no pueden pasar. Ya había pasado acá hace un corto tiempo y se vuelve a repetir”, dijo el DT argentino en rueda de prensa.



Sobre la responsabilidad sobre lo ocurrido, el técnico del Junior señaló: “Yo no quiero apuntar a nadie, pero siempre el responsable del evento es el equipo que organiza. Creo que Unión Magdalena organizó el evento. Esto ya había pasado acá y si el árbitro culmina el partido por falta de garantías, es por algo”.

¡MOMENTO TRISTE❌! Estas fueron las palabras de Juan Cruz Real luego de lo ocurrido en el Estadio Sierra Nevada en el juego entre Junior y Unión.



Y agregó: “Esto no nos hace bien, terminamos siendo noticia internacional por estas cosas, tenemos que buscar que nuestro fútbol mejore en lo organizativo. Si ya pasaron estas cosas acá, tenemos que anticiparnos”.



Real también se quejó del camerino y la cancha

Real se quejó además de las situaciones que tuvo que vivir su equipo en el escenario del partido. “Me sorprende que una cancha de estas, un piso de este tipo, se use para partidos de primera división. La pelota no se puede controlar, bota para cualquier lado. Dany Rosero sale con un pequeño esguince de tobillo. Lo digo con respeto: llegamos a un vestuario con un olor a orín impresentable, no había agua, tuvieron que venir a arreglar eso”, indicó.



"La verdad, estoy bastante dolido: decimos que queremos mejorar nuestro fútbol; yo soy extranjero, pero me considero bastante colombiano, y pasar por estas cosas duele mucho”, concluyó.

El mensaje de Enrique Serje tras los incidentes

Por su parte, Enrique Serje, el autor del gol del Junior, también se refirió a los incidentes. “Triste con la situación que se presentó afuera, no hay necesidad de esas cosas, hay que tener mucha tolerancia, dentro del campo nosotros hacemos lo nuestro. Sabemos que afuera se vive otro tipo de emociones, pero son vidas las que están en riesgo, vienen familias, vienen niños, y eso hay que revisarlo bastante, falta mucha tolerancia. Acá las preguntas de fútbol pasan a un segundo plano”, dijo.



“Mi mensaje es que tengamos tolerancia, el hecho de que apoyemos diferentes equipos no quiere decir que tengamos que matarnos, no ganamos nada con eso. Esto mancha mucho lo que es el fútbol. Hay niños que vienen por primera vez, ¿qué le dice un padre a un niño sobre esto? No tiene palabras para explicar lo que está pasando. Ojalá los que provocan el incidente tomen conciencia y se den cuenta de que no es un problema solo entre ellos, hay algo muy grande y que va más allá”, agregó.



DEPORTES