juan Cruz Real, técnico del Junior de Barranquilla, destacó el trabajo de su equipo, pese a la derrota 2-1 contra Atlético Nacional, que significó la eliminación de la final de la Liga 2022-I.

A pesar de la inversión que hizo el equipo este año, Junior se quedó sin premio este semestre, pues también había quedado eliminado de la Copa Sudamericana.



Real, en rueda de prensa, habló de lo sucedido este miércoles en Medellín y de lo que tiene en mente para el próximo semestre.

Real desracó el rendimiento del Junior



El balance de la derrota. “Primero, felicitar a Atlético Nacional por llegar a la final. Creo que mis jugadores plantaron cara en esta cancha, con la gente que había en contra. El equipo tuvo mucho carácter, tuvimos situaciones que no pudimos finalizar, tuvimos dos o tres en situaciones de balón parado debajo del arco”.



Los goles en contra. “El primero vino en una pérdida no forzada, en el segundo, un centro que nos cabecean y estamos lejos en la marca”.



La eliminación. “Triste porque no llegamos a la final, pero agradecido con mis jugadores. Si analizamos el partido, jugando bien con la cancha buena en el primer tiempo y luego, con la lluvia y jugando con dos delanteros, en el balance fuimos superiores a Nacional. Aprovecharon las que tuvieron, más que nada por errores nuestros”.



El futuro. “Hace poco más de cinco meses que estamos acá y esperamos que Junior sea un equipo difícil y siga evolucionando, hay mucho para corregir, tenemos que hacer balance entre todos, más allá del dolor de no llegar a la final, estoy pensando en pasar la página mañana y pensar en lo que viene, y mas con las exigencias de un club grande. Estoy contento a como se han adaptado a las exigencias nuestras. Hay que tratar de borrar rápido esto y seguir adelante, porque el otro torneo empieza rápido”.



