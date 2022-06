Juan Cruz Real, el técnico del Junior de Barranquilla, superó una semana difícil y se reconcilió con la hinchada al ganarle 2-1 a Millonarios, en un partido en el que pudo haber ganado con mucha mayor diferencia.

El entrenador argentino, sin embargo, recalcó que la falta de definición pudo haberles costado un partido en el que fueron muy superiores a su rival. Estas fueron sus palabras en rueda de prensa:



El balance. “Primeramente agradecerle a la gente que vino, que sigue creyendo en este equipo, se le pudo ganar a un equipo grande, con mucho trabajo encima, que juega bien, que no por nada lleva dos años y medio de trabajo. Los jugadores tuvieron un triunfo merecido, pudo ser más amplio, creo que nos faltó eficacia por las ocasiones que tuvimos”.

Juan Cruz Real destacó el trabajo de Carmelo Valencia

Elogios a Carmelo Valencia. “Carmelo sigue haciendo goles importantes, nunca se queja, le da para adelante, con muchos años en el fútbol. Si supieran lo positivo que es este muchacho para el grupo… es difícil a veces ser justo con los jugadores. Contento por él y contento por el grupo en sí, las críticas habían sido un poco desmedidas”.



La respuesta del Junior en la cancha. “El funcionamiento del equipo, no me refiero a un solo jugador, pero en general estuvimos determinados a ganar el partido, debemos estar tranquilos, ni cuando perdíamos dos partidos éramos los peores, ahora tampoco, debemos estar equilibrados”.



La defensa a Miguel Borja. “(Fabián) Sambueza hizo un gran partido. ‘Cariaco’, mientras estuvo en la cancha, también rindió. Miguel (Borja), a pesar de que no la pudo meter, corrió mucho. A veces se le critica porque dice que no corre, pero fue a la izquierda, tapó espacios. Quiero destacar su trabajo”.



La sensación por el empate parcial de Millonarios. “Sentí decepción porque habíamos hecho un gran partido. Gracias a Dios se logró el segundo gol y se hizo justicia en lo que fue el partido”.



