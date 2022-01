Cuando Juan Cruz Real llegó a Barranquilla para hacerse cargo del Junior, una de las primeras cosas que hizo fue ir a conocer el monumento Ventana de Campeones, allí donde reposa toda la historia del club.

Entonces Juan Cruz, que ya lo sospechaba, confirmó que llegaba a un equipo de mucha historia, de mucha tradición. Se sintió contagiado de ese pasado, de esas figuras, para empezar a construir él, con su propio estilo, y con una nómina de lujo, su Junior modelo 2022.



Juan Cruz Real, argentino, 45 años, campeón en Colombia con el América (2020 II), evita mirar hacia afuera o hacia atrás. No le interesa que llamen a su equipo el PSG colombiano (frase que dijo Alexis García, DT de La Equidad). Pero no se engaña, sabe dónde está parado, sabe del equipo que tiene, de las figuras, de la inversión, así que en su discurso solo hay una idea que retumba desde la Costa hacia todo el país, como una advertencia: “Junior tiene que ir por todo”.

El gran reto



Llega al equipo del momento, el que sacudió el mercado. ¿Hay mucha presión?

No somos el equipo del momento. Este es un club que siempre intenta armar proyectos interesantes, un club que tiene una historia. Indudablemente es de los más importantes del país, y a partir de ahí obviamente se arman proyectos importantes. Se ha armado un grupo muy interesante, pero tenemos los pies sobre la tierra, todos sabemos que tenemos que hacer un equipo, con las herramientas que tenemos, muy competitivo, y todo lo que se diga de afuera y se comente lo tomamos con tranquilidad, solo enfocados en entrenar, prepararnos con humildad, sabiendo que el torneo colombiano es difícil, y más allá de que vamos a tener obligaciones, vamos a tener que estar a tope siempre. Lo importante es conformar un ‘equipo, y esa palabra la pongo así, entre comillas, un ‘equipo’ que sea competitivo.



Triunfar en Junior es un gran desafío. Debe de ser un reto para usted...

Es un reto muy lindo, motivante, estimulante. En este desafío uno tiene que estar concentrado plenamente, no solo desde lo mental, también desde lo emocional y lo espiritual, para dar lo mejor de sí y para lograr los objetivos que tiene el club: lograr hacer que siga marchando en su historia.

🎥¡Gran día de trabajos en la Sede Deportiva! La doble jornada de hoy tuvo la novedad de Miguel Ángel Borja y Homer Martínez, quienes iniciaron la pretemporada con el equipo. #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/uWIwmTYUDz — Club Junior FC (@JuniorClubSA) January 7, 2022



En América vivió momentos de crítica, y fue campeón. ¿Cómo siente el entorno en Barranquilla?

Hemos notado muestras de cariño. Llegamos en otro contexto al del América, porque allí llegamos con dos experiencias previas en equipos en desarrollo, con menos estructura e historia (Alianza y Jaguares), así que era normal que hubiera ciertas dudas e incógnitas en la hinchada de que pudiéramos estar al mando de una institución tan importante, que venía de ser campeona. Tuvimos un paso exitoso en América, con un título y varias cosas más; la realidad ahora es otra, pero tenemos claro que este tipo de clubes tienen mucha exigencia, y estamos enfocados, aun siendo favorable el ambiente, en lo que queremos hacer, y sabemos que la exigencia la vamos a tener...

¿Cuál es esa exigencia?

Este tipo de clubes como Junior, con todos los seguidores que tienen, tiene que ir por todo. Después se va viendo en el camino, pero tenemos la ilusión de lograr el título este año; sabemos que no va a ser fácil porque, más allá de lo que digan de afuera, tenemos que ser un equipo competitivo. Vamos a competir con otros equipos bien armados, que vienen siendo protagonistas en los últimos años, entonces tenemos que tener mucha humildad y creer en nosotros, en lo que podemos hacer, pero sabemos que va a ser un camino duro y que vamos a tener que hacer mucho para conseguir el objetivo.



Pero no pueden desconocer la inversión del club, los jugadores que llevaron…

Sí. Totalmente. Somos conscientes de la inversión del club y nos sentimos honrados de poder ser los elegidos para ese proceso. Sabemos de la responsabilidad que tenemos. Venimos de otro club importante donde también hubo mucha exigencia. No vamos a desconocer eso, y lo último sería poner algún tipo de excusas. Lo que digo, sí, es que hay otros equipos que vienen siendo protagonistas, como el Tolima, que ha llegado a finales y se sigue reforzando bien, y otros que veo bien. Entonces va a ser un campeonato muy duro, y desde el primer día vamos a tener la ilusión de lograr el máximo objetivo.



Manejar la figuras



Cuando hay tantas figuras, ¿cómo piensa gestionar la nómina?

La estrategia es simple: la competencia interna es muy buena porque eso hace que el nivel de competencia sea elevado, eso hace que empuje el umbral de rendimiento hacia arriba, y que todos tengan que estar preparados. En este semestre va a haber muchos partidos seguidos, jugando muchas semanas miércoles-domingo, y eso hace que todos tengan oportunidades de jugar, y debemos estar listos para cada partido, porque sabemos que nos jugamos cosas importantes: ¡nos vamos a jugar quedar en la historia de una institución tan grande como Junior.



Usted dice que Fernando Uribe y Miguel Borja, sus grandes refuerzos, pueden jugar juntos... ¿Se mantiene?

Primero, estamos muy contentos de tener en la plantilla dos jugadores de ese nivel, lo que sostengo es que son jugadores que pueden jugar juntos, mas eso no quiere decir que deben jugar juntos; todo depende de qué vamos a ir viendo. Al final, lo más importante sobre todos los nombres que pueda haber, y sobre mí, es el equipo, y siempre buscaremos lo mejor para el equipo, pero que pueden jugar juntos, sí, para mí, sí, pero después hay que analizar cosas, porque el equipo tiene obligaciones desde lo colectivo, y los futbolistas desde lo individual, y si dentro de ese ‘jugar juntos’ podemos lograr el funcionamiento colectivo, que sea bueno para atacar y defender, no tiene por qué haber inconveniente.



Ya que toca ese tema, cuéntenos, ¿a qué va a jugar su Junior?

La idea central no la vamos a cambiar, lo que hemos mostrado en América, en Alianza y Jaguares. Siempre tuvimos la misma idea, nos gusta tener protagonismo, atacar, que los equipos nuestros jueguen en campo rival, que creen situaciones de gol, y no vamos a cambiar. Después, en esa idea, un equipo debe saber atacar y defender, y lo debe hacer bien para ser un equipo que haga goles y le hagan pocos goles.

Juan Cruz Real. Foto: Prensa Junior de Barranquilla



¿Cuál va a ser su modelo táctico?

Yo hablo es de una idea de juego. Lo que dije, quiero un equipo que ataque mucho, que trate de recuperar en campo rival, que le quite minutos de posesión al rival, y a partir de esa idea, veremos con los nombres, el armado, cuál es el que mejor se nos puede acomodar.



El DT de La Equidad, Alexis García, dijo que Junior era el PSG colombiano… ¿Cómo le cayó esa declaración?

Generalmente, la mayoría de los técnicos que les ha tocado dirigir a Junior han tenido siempre muy buenas nóminas, porque, repito, es un club con recursos y apuesta a proyectos importantes. Todos los técnicos han tenido buenas nóminas aquí, quizá algunos un poco más que otros. Después, lo que digan los demás... yo hablo de mi equipo, no de los ajenos, ya demasiadas cosas tiene uno por resolver para mirar a los demás. Me enfoco en mi equipo, en lo que debemos hacer para construir un equipo muy competitivo y un grupo humano fuerte, que eso es fundamental en cualquier proceso exitoso que se quiera lograr.

La Copa Suramericana



La Copa Suramericana es el otro gran objetivo, seguramente, si dicen que van por todo...

Sabemos que tenemos que competir en todos los frentes.



Usted es un técnico creyente, espiritual. Hizo promesas en América y las cumplió. ¿Ya hizo alguna en Barranquilla?

Ja, ja, ja –por fin Juan Cruz rompe la seriedad y se carcajea–. Sí, creyente. Algunas promesas tendremos. Lo de América salió mucho a la luz, porque siempre busco hacer esas cosas en silencio; no es un show, es algo íntimo. Lo que me interesa es mi relación con Dios.



La afición está entusiasmada. ¿Qué les dice a los hinchas?

Que tenemos que unirnos en una misma dirección: la gente, los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva, para ir en busca de todo lo que la gente quiere, y que a mitad de año podamos lograr el objetivo que tiene el club. Uniéndonos todos va a ser importante.



Y que pueda trabajar bien, porque a veces en Junior los procesos se truncan...

Bueno, la exigencia va a estar, lo sabemos. Como dije, esperamos el apoyo para lograr los objetivos.

⚽️🔜 La primera jornada. Donde todos nuestros sueños inician. ¡Vamos juntos! #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/J5C3ntSxE3 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) January 4, 2022



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET