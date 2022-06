Bucaramanga venció 2-0 al Junior en la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay del fútbol colombiano.

Junior no anda bien, perdió esta vez, pero su técnico, Juan Cruz Real, se defendió.



¿Caos? “El problema no es actitud, los jugadores buscaron de todas las formas dar vuelta al marcador. El gol del rival viene en una pérdida en salida y el segundo en una pelota quieta. Me parece que en el trámite fuimos superiores, pero felicitamos al rival”.



El juego. “A mí modesto entender el trámite fue favorable para nosotros. Entramos muchas veces en el último tercio, también funcionamos bien con línea de tres, pero esto es fútbol. Nos están penalizando mucho las pocas que tiene el rival. No somos eficaces”.



Lo que viene. “Necesitábamos ganar, no lo pudimos hacer. Ahora hay que ver cómo termina el partido de Nacional y Millonarios”.



La actualidad. “Antes de Unión éramos todos unos fenómenos, pero no puedo decir acá que los jugadores esto y lo otro, ellos se entregan. De mí no esperen una crítica a mis futbolistas si no la merecen”.

¿Disculpas?

La causa. “El partido de Sudamericana nos golpeó mucho, era una ilusión, ahora esperábamos ganar, pero no se dio”.



Culpables. “Mis jugadores entregaron todo por el mejor resultado posible, pero no se dio, el fútbol es así. El funcionamiento del equipo no es malo, pero me parece que nos está costando ser eficaces”.



Mérito. “Tanto el partido de Nacional, como este, me parece que el equipo mereció más de lo que consiguió. Felicitamos al rival, pero nos está costando mucho terminar las jugadas. Entramos muchas veces en el último tercio, fallamos muchos pases y en el remate final”.



