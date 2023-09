Este miércoles, Deportivo Pereira remontó dos veces para ganar su primer partido de visitante en la Liga II-2023 y vencer 2-3 a Deportes Tolima, en partido pendiente de la jornada 7.

El matecaña se quitó una cruz, pues no había ganado fuera de su casa, en medio de una muy mala campaña este semestre en el campeonato. Y de paso, le dejó la crisis al Tolima, que no despega.



Y eso que el pijao se puso en ventaja a los 16 minutos, en una buena jugada individual de Alex Castro para poner el 1-0. En la segunda parte despertó el Pereira: al 61’, Ángelo Rodríguez empató y al 68’ llegó un penalti para que Carlos Ramírez lo cambiara por el 1-2.

Se va Cruz

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico Juan Cruz Real anunció su salida del equipo vinotinto.



"Voy a hablar una vez y no acepto más preguntas. Desde que llegamos tenemos un 43 por ciento de los puntos, hoy era importante y no se dio. Se cometen errores que cuestan partidos. Es algo que nos quita fuerza en cuanto al proceso", dijo inicialmente el entrenador.



"Lo mejor en este momento viendo el proceso y respetando la entrega de los jugadores, a veces las cosas no se dan, se intenta pero... el equipo no está dando la respuesta futbolística y lo más honesto es decirle al club que inicie otro proceso que llegue alguien que pueda intentarlo...", dijo el entrenador y agradeció al club, a la dirigencia y a los futbolistas.

Juan Cruz Real ha renunciado al @cdtolima luego de la derrota en casa 2-3 ante el @DeporPereiraFC. Así lo anuncio en la rueda de prensa al término del partido. Esperar ahora qué dicen por parte del club.



🎥: @Dimayor pic.twitter.com/sdoMAOk6YE — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) September 7, 2023

DEPORTES

Más noticias de deportes