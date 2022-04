El técnico del Junior, Juan Cruz Real, criticó el mal estado de los camerinos del estadio Sierra Nevada de Santa Marta, en la que se han presentado varios enfrentamientos entre las barras.

“La cancha mala, los vestidores donde llegamos, con olor a orines, impresentable y sin agua. Si queremos mejorar el fútbol de Colombia, esto no es posible, entonces qué puedo hablar del juego”, dijo el DT.



Y agregó: “Estoy dolido porque hablamos de querer mejorar, soy extranjero, pero me considero colombiano y la verdad que pasar por esto, duele”.

La respuesta



En sus redes sociales, la alcaldesa de la ciudad, Vilma Johnson, respondió a las críticas del estratega del Junior.



“Sr. Cruz, DT del @JuniorClubSA, es muy simple; si el campo de juego y los camerinos del #SierraNevada no estuvieran en óptimas condiciones la @Dimayor y los jueces de cada fecha no permitieran que se jugaran ni los partidos del @UnionMagdalena, ni los de @ValleduparVFC”, escribió.



Y agregó: “Tal como está estipulado en el contrato le hemos exigido al gerente del @UnionMagdalena garantizar la logística de cada partido, además de la limpieza antes y después de los encuentros, lo tienen que cumplir”.



Este lunes, una comisión de los concejales de la ciudad corroboró lo que el estratega advirtió y confirmó el mal estado de los camerinos. No hay una estructura buena, los olores no son buenos y los desagües no existen. Los registros tienen fugas y eso daña la estructura del escenario.



No hay una buena señalización, tampoco las puertas cuentan con la seguridad mínima, solo tiene un candado. En la estructura hay pozos y el agua está estancada, lo que genera malos olores.



“¿Que pretendía con sus mentirosos argumentos? No quisiéramos creer que sus palabras tienen otras intenciones fuera del fútbol. Qué triste que no puedan disfrutar del fútbol en paz. Reportamos 3 detenidos y ofrecemos hasta 5M de recompensa por información que permita identificar a los responsables de iniciar este hecho. Santa Marta merece respeto. Pido a las autoridades judiciales consecuencias EJEMPLARES”, indicó la alcaldesa.

