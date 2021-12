Tolima se acercó aún más a la final del fútbol profesional colombiano eliminando al América de Cali en su casa, por 1-0, después de que el partido se reanudara este martes tras la suspensión el domingo último por lluvias.



Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali, se refirió a la eliminación de su equipo y el inusual horario en que les tocó terminar el compromiso.

Juan Carlos Osorio se desespera en El Campín. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

El horario. "Para los que seguimos el fútbol inglés, cuando nos levantamos a las 5:30 a. m. Para ver un clásico, es porque ellos juegan a la hora que jugamos hoy. A las 11 a. m., es una gran enseñanza para nuestro fútbol. Para los que imponen la ley y la justicia, es una invitación a pensar que partidos como los de hoy se puedan jugar a las 10 u 11 a. m. El jugador de fútbol normalmente entrena a las 7 u 8 a. m. ¿Que se pueden jugar a esa hora? Sin ninguna duda".



La violencia en el estadio. "El tema de la violencia en nuestras canchas tiene que terminar, es nuestro deporte nacional. Como tal, a usted, televidente, lo invito a que piense que a nuestros partidos de fútbol deben ir nuestra niñez y las familias. No podemos permitir que por inadaptados, vándalos o violentos, no podamos disfrutar de nuestro fútbol. Los horarios hay que acompañarlos con ciertas normas. Que las tabernas y los bares no se puedan abrir hasta las 11 para evitar que esos inadaptados lleguen influenciados por la droga a querer acabar con todos. Que quieran acabar conmigo es una cosa, creo tener la suficiente honradez, profesionalismo y derecho moral para defenderme".



El rival. “Es un facilitador. Si partimos del hecho de que el fútbol es un deporte de interacción en espacio compartido, más allá de la idea de juego, el rival siempre va a facilitar espacio y tiempo. Por delante o por detrás de la línea defensiva. Hoy el rival facilitaba el espacio, por eso la declaración de intensión de jugar con dos laterales, dos interiores llevadores (Sierra y Angulo). Si analizamos las estadística del partido está claramente demostrado que el plan de juego dio resultado. Donde radica el error es que de nueve, tuvieron dos remates a puerta. Nosotros de 15, los mismos dos”.



Su equipo. "Estamos tristes, nos vamos eliminados, pero estoy muy orgulloso de mis jugadores. Jugando contra un rival que siempre ha jugado de la misma manera, lo que aplaudo y respeto porque le ha dado buenos resultados a nivel local".



